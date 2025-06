Perruche : un rooftop parisien avec vue imprenable mais cuisine en demi-teinte

Perché sur le toit du Printemps Haussmann, Perruche s’impose comme l’un des rooftops les plus prisés de Paris. À la fois bar à cocktails et restaurant, ce lieu de 500 m² situé au sommet du Printemps de l’Homme et du Printemps du Goût offre une vue panoramique spectaculaire sur les toits parisiens, de l’Opéra Garnier à la Tour Eiffel. L’ambiance y est résolument végétale, agrémentée de nombreuses plantes exotiques qui renforcent le caractère estival et décontracté de l’endroit.

La carte, inspirée des saveurs du Sud, propose une cuisine aux accents méditerranéens. On y retrouve des classiques provençaux comme la pissaladière, les petits farcis ou encore la salade niçoise dans une version généreuse. Des plats plus consistants sont également à l’honneur, avec par exemple des gambas grillées, des côtes d’agneau rôties ou un filet de bœuf. En dessert, la célèbre tarte tropézienne, emblématique de la Côte d’Azur, s’invite à la table.

Côté boissons, la maison mise sur une sélection de cocktails maison et une carte des vins bien fournie. Cette année, les clients pourront d’ailleurs profiter d’une terrasse plus spacieuse, aménagée pour accueillir davantage de convives tout en conservant une vue exceptionnelle. L’établissement reste ouvert jusqu’à tard dans la soirée, parfait pour admirer le coucher de soleil sur Paris… à condition d’accepter une addition souvent salée.

Un panorama qui se paie cher

L’expérience Perruche ne fait toutefois pas l’unanimité. Lors des périodes de forte affluence, les tables sont serrées et les clients rapidement poussés à libérer leur place, afin d’augmenter le nombre de services. Ce restaurant s’adresse avant tout à ceux qui recherchent une vue d’exception sur la capitale. En cas de beau temps, la terrasse semi-couverte permet d’en profiter pleinement.

En revanche, ceux qui espèrent une cuisine raffinée ou une expérience gastronomique risquent d’être déçus. Les plats, proposés à des tarifs dignes d’un établissement étoilé, manquent souvent de créativité. Une simple fougasse avec quelques légumes, des frites peu savoureuses ou une mousse au chocolat banale : la qualité dans l’assiette ne suit pas toujours le niveau des prix.

En somme, Perruche séduit d’abord par son emplacement et son cadre. Si vous souhaitez en prendre plein les yeux en sirotant un cocktail sous les cieux parisiens, l’adresse remplit sa promesse. Mais pour une cuisine mémorable ou un bon rapport qualité-prix, d’autres adresses valent davantage le détour.