L’âge d’or des « dad shoes » : quand New Balance ressuscite ses icônes des années 2000

Les baskets au style faussement pataud n’ont visiblement pas dit leur dernier mot. Et dans cet univers bien précis de la chaussure robuste et pratique, taillée à l’origine pour enchaîner les courses du quotidien, New Balance règne en maître absolu. Loin des simples tentatives d’appropriation de la haute couture, l’équipementier puise directement dans ses archives du début des années 2000 pour relancer des silhouettes qui conjuguent confort absolu et esthétique rétro-technique. Aujourd’hui, la marque remet sur le devant de la scène deux de ses modèles emblématiques, portés par des remises inattendues et des collaborations prestigieuses.

L’incontournable 740 à prix cassé

L’attention se tourne d’abord vers la New Balance 740, une véritable légende qui signe un retour fracassant. Ce n’est pas une création spontanée sortie de nulle part, bien au contraire. Beaucoup ont déjà usé ce modèle sur le bitume, jour après jour, avant de le racheter les yeux fermés. La marque réintroduit aujourd’hui cette silhouette running sans en altérer l’esprit d’origine. L’empeigne en mesh ouvert garantit toujours une excellente respirabilité, tandis que la semelle intermédiaire segmentée intègre la fameuse technologie Abzorb, réputée pour sa résistance à la compression et son absorption optimale des chocs.

Avec son logo « N » moulé en TPU, ses empiècements synthétiques superposés et ses détails réfléchissants, la qualité de fabrication est au rendez-vous. La semelle extérieure en caoutchouc assure, quant à elle, une accroche sans faille. L’engouement actuel s’explique aussi par une offre particulièrement agressive sur le site officiel. Actuellement affichée à 72 euros au lieu de 120, la paire bénéficie d’une remise de 40 %. Naturellement, les pointures les plus demandées disparaissent à vue d’œil. Mieux vaut d’ailleurs ne pas trop remettre cet achat à demain, car les stocks en période de soldes ont la fâcheuse tendance de fondre en un temps record.

La 509, quintessence de la chaussure technique

Si la 740 séduit par son accessibilité immédiate, un autre modèle attire les regards par son évolution stylistique marquante : la New Balance 509. Elle incarne la quintessence même de la « dad shoe ». Également issue du début du millénaire, elle a fait son grand retour au catalogue en 2024, arborant cette fois une allure nettement plus technique. Sa semelle épaisse et son empeigne respirante cochent absolument toutes les cases de la chaussure fonctionnelle par excellence, sobre et efficace.

Récemment, c’est un coloris spécifique qui a braqué les projecteurs sur elle. La paire se décline dans un camaïeu de gris magistral, associant une semelle intermédiaire classique à un mesh clair, le tout structuré par une cage gris foncé saisissante qui s’étire jusqu’au talon.

De la rue aux podiums parisiens

Cette réinterprétation technique ne captive d’ailleurs pas uniquement les nostalgiques du style des années 2000. La 509 s’est attiré les faveurs des pointures de la mode, à l’image de la griffe COMME des GARÇONS. Une collaboration ton sur ton, pilotée par la visionnaire Rei Kawakubo, a d’ailleurs couronné ce modèle fin 2025. Quand une chaussure réussit le tour de force de satisfaire le grand public en quête de praticité tout en séduisant les figures de l’avant-garde stylistique, son statut de nouveau classique ne fait plus aucun doute.