Le film d’animation « Stitch Head » séduit les distributeurs internationaux avant sa première à Annecy

Le studio britannique GFM Animation a conclu d’importants accords de distribution pour son long-métrage Stitch Head, quelques jours avant sa première mondiale au Festival international du film d’animation d’Annecy, prévue pour le mardi 10 juin dans la section Annecy Presents.

La comédie animée, réalisée par Steve Hudson — qui signe ici son premier long-métrage — a déjà trouvé preneur dans de nombreux territoires. En Europe, les droits ont été acquis par Wild Bunch pour la France et l’Allemagne, Vertice Cine pour l’Italie et l’Espagne, Nos pour le Portugal, Neo pour la Grèce, Vertical pour l’Europe de l’Est, Central Partnership pour la CEI, Acme pour les pays baltes et Myndform pour l’Islande. Le film a également été vendu à IDC pour l’Amérique latine, FilmFinity pour l’Afrique du Sud, Aviro pour la Chine, Filmbridge pour la Mongolie, Skyline pour le Vietnam, Filmhouse pour Israël, ECS pour le Moyen-Orient, ainsi qu’à Ricochet pour les compagnies aériennes.

Adapté du roman jeunesse éponyme de Guy Bass publié en 2011, Stitch Head se déroule dans un château perché au-dessus du village de Grubbers Nubbin. Un professeur un peu fou y donne vie à des créatures monstrueuses qu’il abandonne aussitôt après leur création. La toute première d’entre elles, Stitch Head, veille à maintenir l’ordre. Mais son quotidien bascule lorsque débarque en ville une troupe de cirque étrange, bien décidée à faire de lui sa nouvelle vedette.

Le casting vocal rassemble des comédiens reconnus, dont Asa Butterfield, Joel Fry, Tia Bannon, Rob Brydon, Alison Steadman, Fern Brady et Jamali Maddix.

La production du film est assurée par Sonja Ewers pour la société allemande Gringo Films, et Mark Mertens pour le studio luxembourgeois Fabrique d’Images. Elle bénéficie également du soutien des studios allemands Tramhaus Studios et de la branche allemande de Wild Bunch.

« Nous sommes ravis de pouvoir annoncer ces ventes internationales avant même la présentation à Annecy. Cela témoigne de la force du scénario, du charisme des personnages et de la qualité de l’animation », a déclaré Fred Hedman, responsable des ventes chez GFM Animation. « Les discussions se poursuivent pour d’autres territoires, notamment les États-Unis. Nous avons hâte que les familles du monde entier tombent sous le charme de Stitch Head et de sa bande de monstres, tout comme nous. »

Outre Stitch Head, GFM Animation se rendra à Annecy avec d’autres projets ambitieux, dont Heroes At Large et Silver Sentinel, deux longs-métrages inspirés des histoires du regretté Stan Lee, ainsi que Humbugged!, un film de Noël conçu par l’équipe derrière La Véritable Histoire du Petit Chaperon Rouge (2005).