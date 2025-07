Les bars les plus insolites de Paris : notre sélection pour des soirées inoubliables

By

Paris, capitale de la fête et de la créativité, ne cesse de surprendre avec ses adresses uniques et originales. Les bars parisiens, véritables laboratoires d’idées, réinventent sans cesse l’expérience du verre entre amis. Si vous cherchez à rompre avec la routine et à vivre des moments inédits, voici une sélection de lieux qui feront de vos sorties un souvenir marquant.

Des concepts qui cassent les codes

La scène des bars à Paris est animée par une imagination sans limites. Ambiances immersives, cocktails étonnants, décorations hors du commun et activités surprenantes : tout est pensé pour éveiller la curiosité et transformer chaque visite en aventure. Que vous soyez Parisien de longue date ou simplement de passage, ces adresses sont à découvrir absolument pour sortir des sentiers battus.

Haze : l’élégance d’un speakeasy à deux pas de l’Arc de Triomphe

Derrière une porte discrète à proximité de l’Arc de Triomphe, Haze succède à UC-61 et propose un retour dans l’ambiance feutrée des années folles. Ce speakeasy chic, inspiré de la Prohibition, séduit par sa carte de cocktails raffinés et équilibrés. Idéal pour ceux qui aiment la sophistication sans ostentation.

Chill & Golf : le golf indoor revisité

Le 17e arrondissement accueille désormais Chill & Golf, le premier bar à golf indoor de Paris. Ouvert à partir du 10 juin 2025, il combine simulateurs dernier cri, finger food de saison et cocktails créatifs, le tout sur deux étages avec terrasse. Un lieu hybride pour s’initier au golf ou simplement passer un moment convivial, en famille, entre amis ou après le travail.

Baratruf : la truffe en toute décontraction

Installé au cœur du Marais, Baratruf révolutionne l’univers de la truffe avec un bar dédié aux amateurs du diamant noir. Loin des codes guindés, on y découvre une ambiance chaleureuse et des assiettes pleines de terroir. Un comptoir authentique où la truffe se déguste sans façon.

Miami Boulevard : un espace festif aux multiples facettes

Avec sa terrasse spacieuse, son bar-club, son restaurant et même ses salles de karaoké privatisables, Miami Boulevard s’impose comme un lieu incontournable pour célébrer et s’amuser. Chacun y trouvera son bonheur, que ce soit pour un simple verre, un repas entre amis ou une soirée à chanter.

Polpo Plage : l’esprit balnéaire en bord de Seine

Dès le 3 avril 2025, Polpo Plage propose une terrasse les pieds dans le sable, avec bar ambiance paillote et marina pour s’évader en bateau sur la Seine. Les soirées braséro s’annoncent festives pour profiter des beaux jours dans un cadre original.

L’Arbane : la créativité à l’honneur dans le quartier latin

Situé près de la monnaie de Paris, L’Arbane séduit avec ses cocktails inventifs et son happy hour attractif à 10 € chaque jour. L’adresse propose aussi une cave voûtée privatisable, idéale pour organiser des événements dans un cadre typique du 6e arrondissement.

Hide : pub, discothèque et speakeasy réunis

Hide rassemble plusieurs ambiances sous un même toit : un immense pub, une discothèque sous voûtes et même un speakeasy avec un bar caché proposant plus de 500 shooters. Parfait pour les soirées entre amis où l’on veut varier les plaisirs et l’atmosphère.

Copperbay Lancaster : une invitation au voyage méditerranéen

Au Copperbay Lancaster, les cocktails s’inspirent des saveurs sucrées et salées de la Méditerranée. Cette carte originale attire les curieux en quête de nouveautés et de saveurs dépaysantes.

Golden Promise : le paradis secret des amateurs de whisky

Niché sous la Maison du Whisky, Golden Promise est un authentique speakeasy où l’on peut déguster plus de mille références de whisky dans une atmosphère intimiste. Les amateurs de spiritueux y trouveront leur bonheur dans ce lieu caché, chargé d’histoire.

Un guide en évolution permanente

Paris fourmille d’adresses inédites qui renouvellent sans cesse l’expérience du bar. Ce guide évolue au gré des découvertes pour vous tenir informé des nouveaux lieux à tester. N’hésitez pas à revenir régulièrement pour ne rien manquer des tendances et bons plans dans la capitale !