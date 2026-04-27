La fièvre du pain : de l’excellence artisanale parisienne aux rayons des supermarchés

Trouver la boulangerie idéale à Paris relève parfois du véritable parcours du combattant. L’envie d’une croûte bien craquante, d’une mie alvéolée et d’un goût qui persiste en bouche pousse chaque semaine de nombreux citadins à chercher l’adresse parfaite. Bien sûr, la capitale regorge de boutiques à chaque coin de rue, mais toutes ne se valent pas. Les consommateurs sont aujourd’hui en quête de lieux qui respectent le geste ancestral et la matière première. La baguette de tradition, qu’on l’aime bien dorée ou plutôt claire, demeure le mètre étalon de cet artisanat, et la quête d’un pain de qualité mêle constamment innovation et tradition.

Le levain et le retour aux sources

Dans les échoppes les plus réputées, le recours au levain naturel et aux farines anciennes ou biologiques est devenu la norme. Cette approche donne un caractère unique au pain tout en prolongeant considérablement sa conservation. Les étals affichent fièrement des miches aux céréales, des pains au seigle, au petit épeautre ou des créations denses de campagne, à l’image du travail minutieux proposé par la boulangerie Éveil dans le 17e arrondissement. D’ailleurs, les circuits courts tissant des liens étroits avec les moulins artisanaux se multiplient. Pour les estomacs plus sensibles, des salons de thé et adresses spécialisées comme Chambelland se démarquent par d’excellentes offres sans gluten. Évidemment, une boulangerie digne de ce nom ne serait rien sans ses viennoiseries. Un croissant au feuilletage maîtrisé, un chausson aux pommes maison ou un pain au chocolat gorgé de beurre AOP participent tout autant au prestige de la profession, un savoir-faire brillamment illustré par la boulangerie artisanale Chamboule dans le 18e ou Boulangerie Nouvelle dans le 11e.

Un renouveau récompensé

Une nouvelle garde de boulangers insuffle aujourd’hui une énergie inédite au métier, n’hésitant pas à marier les cultures. Petite Île, une surprenante boulangerie franco-taïwanaise, prouve que la scène parisienne reste aussi exigeante qu’inventive. Le niveau global ne cesse de grimper. Rien que pour l’année 2026, les concours récompensant les meilleures baguettes de tradition d’Île-de-France ont mis en lumière des talents exceptionnels, non seulement au cœur de Paris, mais également dans l’Essonne, les Yvelines, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis et le Val-d’Oise.

L’engouement mondial pour le fait-maison

Pourtant, cette obsession pour le pain parfait dépasse largement les frontières françaises. Nous semblons tous traverser une véritable « ère du levain ». De la chanteuse Taylor Swift à nos propres cercles d’amis, l’engouement pour la fabrication de miches fraîches est omniprésent. Mais soyons honnêtes, tout le monde n’a pas le temps de chouchouter un levain dans sa cuisine ni la chance d’habiter près d’un artisan primé. Souvent, la solution de repli reste le supermarché. Se contenter du pain en sachet ne devrait pas pour autant signifier faire une croix sur le goût. Afin d’y voir plus clair, nous avons passé au crible cinq pains au levain industriels très populaires outre-Atlantique, classés de la plus grande déception à la plus belle surprise.

Le banc d’essai des pains industriels

En bas de notre classement se trouve le pain Nature’s Own Perfectly Crafted, facturé 4,69 dollars pour un peu plus de 620 grammes via Instacart à New York. Si l’on y décèle bien l’acidité typique du levain, l’ensemble ressemble surtout à un banal pain de mie blanc. La texture, d’une grande légèreté, manque cruellement de croustillant au niveau de la croûte. La mie a fâcheusement tendance à coller au palais. Juste devant, à la quatrième place, le Farmhouse Sourdough de Pepperidge Farm s’en sort un peu mieux. Connu d’ordinaire pour ses biscuits, le fabricant propose ici un format de 680 grammes à 3,99 dollars. Ce pain offre une consistance moins molle et une mie irrégulière rappelant le fait-maison grâce à des poches d’air plus marquées. Dommage que la saveur aigrelette du levain y soit presque inexistante.

Les bonnes surprises du rayon boulangerie

Faute d’avoir pu dénicher le fameux Supreme Sourdough de Dave’s Killer Bread, distribué uniquement dans quelques États de l’Ouest américain, nous avons testé la miche ronde Preferred Selection de Lidl, qui décroche la troisième place. À seulement 2,99 dollars, ce pain entier offre un aperçu honorable de l’offre de l’enseigne allemande. La deuxième position revient au The Rustik Oven, un pain régulièrement encensé lors de dégustations à l’aveugle. Malgré une texture légèrement caoutchouteuse, la mie reste incroyablement moelleuse, évitant cette désagréable sensation de soif immédiate. Le goût est bel et bien au rendez-vous, même si la croûte, très esthétique au demeurant, manque un peu de caractère sous la dent.