Regards croisés sur la mode dans la péninsule coréenne

Alors que l’industrie de la mode sud-coréenne est en pleine effervescence pour la rentrée scolaire avec des collections audacieuses pour les plus jeunes, en Corée du Nord, c’est un magazine de mode plus traditionnel, destiné aux professionnels, qui suscite l’intérêt. Deux facettes d’une même péninsule, deux approches distinctes du vêtement.

En Corée du Nord, un magazine de mode technique attire les professionnels

Selon une dépêche du journal Choson Sinbo, le magazine de mode publié par l’Institut de recherche sur le vêtement, affilié à l’Institut national de recherche sur les produits alimentaires et de consommation courante, connaît un succès croissant auprès des experts du secteur.

Cette publication périodique, divisée en deux éditions – « Modèles et patrons pour femmes » et « Modèles et patrons pour hommes » – présente une variété de créations adaptées à chaque saison. On y retrouve des patrons et des designs pour des ensembles deux-pièces, des robes, des chemises, des manteaux ainsi que des vêtements matelassés de type doudounes. L’article précise que la section féminine est particulièrement riche, offrant de nombreuses déclinaisons. Pour faciliter la compréhension et l’utilisation par ses lecteurs, chaque modèle est accompagné de son patron original et d’une photographie du vêtement finalisé.

En Corée du Sud, la course au « look de rentrée »

Pendant ce temps, au Sud, l’ambiance est tout autre. L’industrie de la mode s’active pour la rentrée des classes, un moment clé pour le prêt-à-porter enfant. Les marques rivalisent d’ingéniosité pour proposer des tenues à la fois tendance et confortables, permettant aux écoliers d’afficher un style affirmé dans la cour de récréation.

Ce 25 août, la marque de mode MLB Kids a annoncé le lancement de sa nouvelle collection destinée aux jeunes filles soucieuses de leur tenue pour le premier jour d’école. La pièce phare de cette collection est le « Street Basic », un ensemble composé d’un sweat-shirt court à la coupe « oversize » et d’un débardeur « crop top » assorti, créant un effet de superposition très en vogue.

Un porte-parole de MLB Kids a commenté cette nouvelle ligne : « Nous avons utilisé un mélange de coton doux pour garantir un confort optimal aux enfants les plus actifs, sans risque d’irritation pour la peau. Notre souhait est que la mode devienne un moyen pour les enfants de s’inspirer positivement les uns les autres, de grandir ensemble et de gagner en assurance. Cette confiance leur permettra d’exprimer leur personnalité avec plus d’audace et de fierté. »