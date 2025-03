Under the Sea : le premier restaurant immersif de Paris plonge les visiteurs dans l’océan

Et si vous plongiez dans une expérience culinaire hors du commun ? C’est le pari relevé par EphemeraGroup, une jeune entreprise qui réinvente l’expérience gastronomique en créant des restaurants thématiques aux décors spectaculaires et immersifs. Un concept novateur, déjà présent à l’étranger, qui se veut ici plus accessible.

Derrière ce projet ambitieux, on retrouve trois passionnés de cuisine et de mise en scène : Annaïg Ferrand, Loris De Vaucelles et Jade Frommer. Tous trois fraîchement diplômés de l’Institut Paul Bocuse, ils ont testé leur concept en 2019 à Lyon avec un premier restaurant éphémère, qui a connu un succès immédiat. L’engouement du public a rapidement conduit à l’ouverture d’un second établissement temporaire, confirmant leur intuition. Forts de cet enthousiasme, ils ont décidé de créer EphemeraGroup afin de développer une série de restaurants immersifs.

Le premier projet de cette aventure parisienne se nomme Under the Sea. Ce restaurant transportera ses convives dans les profondeurs marines grâce à un décor envoûtant. D’une superficie de 700 mètres carrés, il peut accueillir une centaine de personnes dans un cadre spectaculaire. Des projections murales animées plongent les visiteurs dans un voyage sous-marin évolutif au fil du repas : les premières bouchées se savourent aux côtés de majestueuses baleines, tandis que les plats principaux sont accompagnés par la danse des requins et des poissons tropicaux. Le final, quant à lui, offre une explosion visuelle féerique avec des méduses lumineuses et des effets saisissants.

Le restaurant propose une carte raffinée, basée sur une cuisine de saison et des produits locaux. Aux commandes, le jeune chef Loris de Vaucelles, passé par les cuisines de grands noms tels que Thierry Marx et Sylvestre Wahid, s’attache à mettre en valeur des ingrédients d’origine française. Le poisson, vedette des assiettes, est issu d’une pêche durable et responsable, garantissant à la fois qualité et respect de l’environnement.

En plus du restaurant, un bar immersif complète l’expérience. Les visiteurs peuvent y déguster des cocktails et tapas inspirés de l’univers marin, le tout dans une ambiance toujours aussi envoûtante. Contrairement à d’autres concepts similaires proposés à l’étranger et souvent onéreux, Under the Sea se veut accessible, offrant une expérience immersive inédite à un prix abordable.

Avec Under the Sea, EphemeraGroup réinvente la restauration en fusionnant gastronomie et immersion visuelle. Une invitation au voyage qui promet d’émerveiller les sens et d’offrir un moment hors du temps à ses visiteurs.