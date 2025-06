Quand la laideur devient tendance : les chaussures les plus décriées envahissent la mode

By

La fin du règne des escarpins classiques

Depuis quelques années, l’obsession de la mode pour l’élégance parfaitement maîtrisée semble perdre de son éclat. Le stiletto, autrefois emblème de féminité et de puissance affirmée, s’efface progressivement des devants de la scène. À sa place ? Des runners en mousse aux allures futuristes, des sabots en caoutchouc qu’on aurait autrefois réservés au jardinage, et des sandales dignes d’un grand-père européen en cure thermale.

Ce qui était autrefois considéré comme une faute de goût est aujourd’hui devenu un manifeste culturel. La « chaussure moche » n’est plus une plaisanterie marginale : elle représente une véritable philosophie esthétique.

Des icônes improbables qui séduisent les podiums

Impossible de prétendre que les Crocs soient belles au sens traditionnel. Leur forme bombée et trouée, leur aspect presque médical… Et pourtant, elles sont devenues omniprésentes : sur les podiums de Balenciaga, dans les rues portées par Justin Bieber. Même les Birkenstock, autrefois perçues comme des symboles d’anti-mode, figurent désormais aux côtés des ballerines en satin de Miu Miu ou des slingbacks griffés Gucci. Gigi Hadid et Selena Gomez les adoptent régulièrement, confirmant leur statut de chaussure “it” la plus inattendue de l’année.

Mais il ne s’agit pas ici d’une apologie du laisser-aller. C’est une redéfinition des priorités dans la mode. La génération Z, exposée dès l’enfance à l’univers digital, décrypte les images avec une finesse nouvelle et rejette les diktats de l’élégance sacrificielle. Les ampoules, les talons qui écrasent les orteils, les postures douloureuses : tout cela leur paraît inutile. Leur esthétique se veut pratique, sans jamais manquer de sens.

Le design brutaliste au service du style

Prenons l’exemple des Yeezy Foam Runners. Mi-exosquelette, mi-mule, leur design évoque davantage le brutalisme architectural que l’univers de la chaussure. Et pourtant, leur rareté et leur capital culturel maintiennent des prix de revente très élevés. Ce ne sont plus simplement des chaussures, ce sont des signaux. Des marqueurs d’un nouveau luxe, qui valorise moins l’apparence que l’intelligence esthétique.

Les icônes de style d’aujourd’hui ne cherchent plus à séduire ou impressionner, mais à affirmer leur identité. Une jeune femme en sabots Boston avec un gilet Margiela ne se soucie pas de votre compréhension. C’est même précisément le message.

Quand les tongs s’invitent dans le luxe

Si vous flânez en ce moment dans les rues ensoleillées de Londres, vous entendrez sûrement un curieux clapotis de pas. En cause : les tongs. Jadis réservées aux plages et aux piscines, elles s’imposent aujourd’hui comme les chaussures urbaines par excellence.

Dans la mode féminine, le magazine British Vogue les qualifie de « héros d’été inattendu », adoptées par Zoë Kravitz, Kendall Jenner ou encore Sienna Miller. Cette semaine, l’acteur Jonathan Bailey les a également mises en lumière dans un look masculin lors d’un événement promotionnel pour Jurassic World Rebirth. Pull gris anthracite, jean noir ample – et aux pieds, des tongs de la marque de luxe The Row.

Des claquettes à prix stratosphérique

La surprise vient de leur prix : 670 livres sterling. De quoi faire débat, surtout sur un tapis rouge. Pourtant, ce tarif n’est pas un cas isolé. D’autres maisons comme Brunello Cucinelli, Auralee ou Burberry proposent également des modèles ouverts haut de gamme. Sur le site du détaillant de luxe Mr Porter, les recherches de tongs ont bondi de 111 % en trois mois.

Alors, pourquoi les marques de luxe misent-elles sur des modèles traditionnellement abordables ? Tout simplement parce que le marché du luxe ralentit. Selon Business of Fashion, la croissance annuelle du secteur en Europe pour 2025 ne devrait pas dépasser 2 à 4 %. Les consommateurs hésitent à dépenser – et les maisons s’adaptent en capitalisant sur des produits “essentiels”, transformés en objets de désir par leur rareté, leur design et leur image.

Une révolution silencieuse des codes de la mode

La montée en puissance des chaussures jugées longtemps « moches » traduit une transformation profonde des normes esthétiques. À l’heure où confort, affirmation de soi et ironie visuelle redéfinissent le style, les Crocs, Birkenstocks ou tongs de luxe incarnent bien plus qu’une tendance : elles reflètent une nouvelle hiérarchie du bon goût.