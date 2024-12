Miss France 2024 : Elena Faliez, la nouvelle Miss Île-de-France

By

Le 16 décembre 2023, la France élira sa nouvelle Miss France. L’an dernier, Diane Leyre, originaire de l’Île-de-France, avait remporté la couronne. Cette année, la région espère renouveler cet exploit avec sa nouvelle représentante : Elena Faliez. L’élection régionale s’est tenue le 22 octobre 2023 à Dammarie-les-Lys, où Adèle Bonnamour a cédé sa place à Elena Faliez, élue Miss Île-de-France 2024.

Une Miss hors des standards traditionnels

Elena Faliez se distingue par un parcours atypique. Âgée de 28 ans, elle n’aurait pas pu concourir avant les récents changements de règlement du concours Miss France, qui fixait auparavant une limite d’âge à 25 ans. Désormais, les candidates plus âgées peuvent tenter leur chance. Originaire de Seine-Saint-Denis, cette consultante en cybersécurité mesure 1m73. Également couronnée Miss Paris avant d’obtenir le titre régional, elle nourrit l’ambition de briller lors de la grande finale nationale en décembre.

Une modernisation des règles du concours

L’élection de Miss France s’apprête à célébrer sa 94e édition à Dijon, marquant presque un siècle d’histoire. Depuis l’arrivée d’Alexia Laroche-Joubert à la tête de l’organisation, les critères d’admissibilité ont été élargis afin de refléter une société plus inclusive et moderne. Aujourd’hui, les candidates peuvent avoir des enfants, être divorcées, avoir des tatouages, ou encore être transgenres. Ces changements permettent à un plus grand nombre de jeunes femmes de vivre leur rêve.

Elena Faliez incarne parfaitement cette nouvelle vision du concours. Sa détermination, son parcours professionnel et sa maturité pourraient bien séduire le jury et le public en décembre. Parviendra-t-elle à marcher sur les traces de Diane Leyre et à ramener la couronne en Île-de-France ? Réponse lors de l’élection nationale de Miss France 2024.