Le cabaret, rendu célèbre par le Moulin Rouge, ainsi que la danse emblématique du cancan, vont bénéficier d’un soutien financier grâce aux nouvelles mesures annoncées par le ministère français de la Culture.

La ministre de la Culture, Rachida Dati, a dévoilé un plan visant à reconnaître et protéger le cabaret en tant que forme artistique essentielle au patrimoine culturel français. Ces mesures soulignent que le cabaret incarne « la culture et la liberté françaises ». L’annonce a été faite au Moulin Rouge, lieu mythique de Paris considéré comme le berceau du cancan.

Un soutien financier de 475 000 euros

Le plan, d’une valeur totale de 475 000 euros, vise à « encourager la création », « renforcer la visibilité des cabarets » et leur offrir une reconnaissance « pleinement méritée », selon Dati. En France, environ 200 cabarets emploient 5 000 personnes, dont 1 600 artistes. Chaque année, ces établissements attirent près de 2,7 millions de spectateurs, générant un chiffre d’affaires annuel de 225 millions d’euros.

Cependant, étant donné que le cabaret est un secteur privé, il est actuellement exclu du crédit d’impôt sur les spectacles vivants en France. Dati a exprimé son soutien à la campagne de l’industrie du cabaret pour être intégrée à ce dispositif fiscal.

Sur le financement alloué, 150 000 euros seront dédiés à un « fonds de soutien pour le développement de personnages ou d’actes », tandis que 75 000 euros serviront à financer des résidences artistiques. En outre, 200 000 euros seront utilisés pour organiser des événements, des spectacles et un podcast destiné à la prochaine saison de cabaret. Enfin, 50 000 euros seront consacrés à la recherche et à des publications sur cette forme artistique.

Inscription du cancan au patrimoine immatériel

En parallèle, Dati soutient également une initiative visant à inscrire le cancan, célèbre pour ses coups de pied hauts et son énergie contagieuse, à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel de la France.

L’année dernière, le Moulin Rouge a célébré son 135e anniversaire depuis sa fondation en 1889. Devenu un site touristique emblématique, ce cabaret parisien a vu défiler au XXᵉ siècle certains des danseurs les plus talentueux du monde.

Un symbole culturel et artistique

Jean-Victor Clérico, propriétaire du Moulin Rouge, a salué ce plan comme étant « avant tout une reconnaissance ». Il a ajouté qu’il « contribuera à renforcer la place du cabaret dans le paysage culturel français ».

Bien que le Moulin Rouge soit le cabaret le plus célèbre, le ministère de la Culture a rappelé que la majorité des cabarets français se trouvent en dehors des grandes villes, dans des zones rurales. Ces lieux jouent un rôle précieux en proposant des spectacles artistiques aux communautés locales et constituent des espaces ouverts et inclusifs, notamment en faveur de la cause LGBT+.

Ce projet ambitieux marque une étape importante dans la préservation et la valorisation du cabaret et du cancan, véritables joyaux du patrimoine artistique français.