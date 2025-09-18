La mode hongkongaise s’invite à Séoul avec l’événement « LOCAL POWER 2025 »

La capitale sud-coréenne s’apprête à accueillir un événement majeur pour la mode asiatique. « LOCAL POWER 2025 Hong Kong Fashion in Seoul » se tiendra à partir du 27 septembre, promettant de mettre en lumière la vitalité créative de Hong Kong sur la scène internationale.

Un projet d’envergure pour le rayonnement culturel

Organisé par l’Association pour la Créativité et le Design de la Nouvelle Génération Asiatique (Asian New Generation Creativity & Design Association) et parrainé par l’agence pour les industries culturelles et créatives (CCIDA), cet événement est l’un des programmes phares de la « Hong Kong Week 2025@Seoul ». L’initiative vise à présenter le charme unique du design hongkongais et à renforcer les liens culturels entre Hong Kong et la Corée du Sud. Le projet se déroulera dans le quartier branché de Seongsu-dong à Séoul, du 27 septembre au 11 octobre.

Une plateforme pour les talents émergents et confirmés

Le programme s’annonce riche et diversifié, avec la participation de 30 équipes de jeunes créateurs de Hong Kong et de la région de la Grande Baie (Guangdong-Hong Kong-Macao), ainsi que de 5 designers sud-coréens de renom. Au total, plus de 100 créations seront présentées, chacune reflétant le patrimoine culturel et la vision artistique de sa région. La programmation sera également enrichie par la présence de jeunes créateurs issus de quatre autres projets soutenus par la CCIDA, dont Amazing Cut 1, le Hong Kong Fashion Summit 2024 et le Young Knitwear Designers’ Contest 2024.

Un festival mêlant mode, technologie et musique

La cérémonie d’ouverture et le défilé de mode, prévus le 27 septembre à Séoul, promettent d’être un spectacle grandiose. Plus de 70 tenues seront dévoilées devant un parterre de professionnels et d’amateurs de mode des deux pays, sur une scène dont la scénographie exploitera l’intelligence artificielle. Des performances d’artistes de Cantopop et de K-pop viendront rythmer ce qui s’annonce comme une véritable célébration de la mode et de la musique.

À la suite de cet événement inaugural, une exposition se tiendra au même endroit du 28 septembre au 11 octobre. Pendant deux semaines, les visiteurs pourront découvrir des créations inspirées par des thèmes variés tels que le cinéma classique hongkongais, l’architecture urbaine, les scènes de rue et la musique pop de la ville, offrant une nouvelle perspective sur les échanges culturels et artistiques entre les deux métropoles.

Dans l’actualité des marques : Callaway Apparel mise sur la technologie pour sa collection automne-hiver

Sur un autre front de l’innovation textile, la marque Callaway Apparel, développée par Callaway Golf Korea, a annoncé le lancement de sa nouvelle ligne performance « A.I. (Advanced Inspiration) » pour la saison automne-hiver. Cette collection allie une technologie de pointe à un style épuré pour répondre aux besoins des golfeurs exigeants.

Confort et performance pour la saison froide

Les nouvelles pièces de la ligne A.I. ont été conçues pour offrir une liberté de mouvement exceptionnelle, s’adaptant parfaitement aux gestes complexes du swing. Face aux conditions météorologiques imprévisibles de la saison, la collection met l’accent sur l’isolation thermique et la stabilité. L’utilisation de matériaux haute performance, à la fois imperméables et coupe-vent, permet aux golfeurs de rester concentrés sur leur jeu sans subir les aléas climatiques. Le confort est également optimisé grâce à un mélange de rayonne et de polyester doux au toucher, tandis qu’une doublure légère et chauffante assure une chaleur optimale sans entraver les mouvements.

Une ligne polyvalente, du parcours à la ville

Au-delà de la technicité, Callaway Apparel propose un design sobre et élégant qui transcende les terrains de golf. Les pièces de la collection, grâce à leur esthétique classique et moderne, peuvent être facilement intégrées à une garde-robe quotidienne. Comme le souligne un représentant de la marque : « Cette ligne A.I. automne-hiver a été pensée pour permettre aux golfeurs de maintenir un style sophistiqué tout en bénéficiant des meilleures performances, quelles que soient les conditions. Avec des matériaux innovants et un design différenciant, nous souhaitons enrichir le style de vie de nos clients. »