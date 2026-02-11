Un week-end de Saint-Valentin sous le signe de la chine en Seine-et-Marne

Les amateurs d’objets anciens et de bonnes affaires peuvent sourire : malgré une programmation plus intimiste que la semaine passée, ce week-end des 14 et 15 février 2026 offre de belles opportunités en Seine-et-Marne. Alors que le thermomètre remonte doucement, l’atmosphère se réchauffe aussi dans les allées des brocantes du 77. C’est l’occasion idéale pour une sortie en couple ou en famille, voire pour dénicher un cadeau de dernière minute chargé d’histoire.

Les festivités débutent dès ce samedi 14 février à Montry. La commune accueille un rendez-vous solidaire incontournable : la grande bourse aux vêtements organisée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Installé salle Desnos, cet événement est parfait pour ceux qui souhaitent renouveler leur garde-robe sans se ruiner juste avant les vacances d’hiver. On y trouve de tout, de l’habillement pour toute la famille aux accessoires, le tout dans une ambiance qui se veut chaleureuse et accessible. Au-delà des emplettes, c’est aussi un geste citoyen qui permet de soutenir les initiatives locales.

Dimanche animé entre cadre impérial et convivialité villageoise

La journée du dimanche 15 février s’annonce plus dense avec trois événements majeurs se tenant simultanément. Le cadre le plus prestigieux est sans doute celui de Fontainebleau. La cité impériale déploie sa brocante d’antiquités sur la place de l’Aigle Noir, au pied du célèbre manège. Ici, l’exigence est de mise : les brocanteurs professionnels y exposent mobilier ancien, vaisselle de collection, tableaux et objets d’art. La proximité immédiate du château ajoute un charme indéniable à cette balade dominicale, permettant de combiner flânerie culturelle et lèche-vitrines dans les boutiques du centre-ville.

Pour ceux qui préfèrent l’ambiance pittoresque des vide-greniers traditionnels, direction Vieux-Champagne. La manifestation investit la Grande rue, profitant de la clémence météo pour installer les stands en plein air, directement devant les maisons. C’est le lieu idéal pour fouiller et trouver de la petite décoration, des livres ou des bibelots à des prix défiant toute concurrence. Enfin, Voinsles joue la carte de la mixité rue de Planoy avec un événement hybride réunissant brocanteurs professionnels et particuliers. Cette formule permet aux visiteurs de naviguer entre des pièces de qualité et les trésors sortis des greniers locaux, le tout porté par des vendeurs enthousiastes de voir revenir les beaux jours. L’accès à ces manifestations est généralement gratuit, avec une ouverture matinale conseillée pour les chasseurs de pépites.

À suivre : La vente caritative « Bargains on the Bluff »

Dès la semaine suivante, les chasseurs de bonnes affaires pourront se tourner vers un autre événement caritatif d’envergure : le retour de « Bargains on the Bluff ». Cette vente en dépôt-vente, véritable institution locale depuis plus de vingt ans, est spécialisée dans l’univers de la mère et l’enfant.

Le programme s’étalera du jeudi 19 au samedi 21 février. Si la journée du jeudi (13h-19h) est réservée en avant-première aux vendeurs et aux bénévoles — l’horaire de passage dépendant de l’implication de chacun —, le grand public pourra accéder à la vente le vendredi 20 février de 9h à 18h, ainsi que le samedi 21 février de 9h à 14h. Notez que le samedi sera marqué par une braderie, avec une remise de 50 % sur une sélection d’articles.

Les rayons promettent d’être garnis : vêtements pour femmes et enfants peu portés, chaussures, jouets, livres et divers accessoires. Une section « Ladies Shop » proposera un large éventail de tailles et de styles, incluant des vêtements de grossesse. Les parents soucieux de leur budget apprécieront également la présence de vêtements de jeu, ces habits comportant de mineures imperfections et vendus à prix réduits.

Au-delà de l’aspect économique, cet événement revêt une dimension philanthropique majeure. La moitié des recettes servira à financer l’école biblique de vacances de l’église (Vacation Bible School), garantissant sa gratuité pour les familles de la communauté. Les fonds restants seront alloués à l’école maternelle de Bluff Park pour l’achat de mobilier, de fournitures scolaires et de livres. Une belle manière de prolonger l’esprit de solidarité entamé ce week-end.