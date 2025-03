Un exemplaire du Code civil ayant appartenu à Napoléon vendu aux enchères pour 395 000 euros

By

Un exemplaire rare du Code civil, ayant appartenu à Napoléon Bonaparte, a été vendu aux enchères en France pour 395 000 euros, soit près du double de son estimation initiale. Ce document historique, imprimé sur grand vélin, est resté dans la même famille depuis la chute de l’Empire napoléonien, a précisé la maison de ventes Tajan, organisatrice de la vente.

L’acheteur est la famille Frojal, actionnaire majoritaire du groupe Lefebvre Dalloz, spécialisé dans l’édition juridique. Cet achat souligne l’importance toujours actuelle du Code civil, dont l’influence sur le droit français et international demeure considérable. Avant la mise aux enchères, la valeur de cet exemplaire unique avait été estimée entre 100 000 et 200 000 euros, mais l’intérêt des collectionneurs et des passionnés d’histoire a fait grimper le prix bien au-delà des prévisions.

Un exemplaire chargé d’histoire

Ce Code civil provient des descendants d’Étienne Charvet, un proche de Napoléon Bonaparte et administrateur du château de Saint-Cloud, situé près de Paris. D’après les historiens, c’est dans cette résidence impériale que Napoléon aurait laissé l’ouvrage en 1814, au moment de son abdication et de son départ en exil sur l’île d’Elbe.

Cet exemplaire du Code civil représente un témoignage direct de l’histoire de la France et du régime napoléonien. Il illustre également l’importance de ce texte juridique, qui a révolutionné le droit en France et servi de modèle à de nombreux pays à travers le monde. Adopté en 1804, le Code civil a codifié le droit privé français et imposé des principes fondamentaux comme l’égalité devant la loi et la protection de la propriété privée.

Un document authentifié par une lettre

Pour garantir l’authenticité de cet exemplaire, un document historique supplémentaire a été inclus dans la vente : une lettre manuscrite signée par Jean-Pierre Charvet, le fils d’Étienne Charvet. Ce document atteste du lien direct entre l’ouvrage et Napoléon, renforçant ainsi sa valeur historique et patrimoniale.

Les experts considèrent que la présence de cette lettre augmente considérablement la valeur du Code civil, car elle fournit une preuve directe de sa provenance. Ce type d’éléments est essentiel dans les ventes aux enchères, où l’authenticité et la traçabilité des objets historiques jouent un rôle clé dans la fixation des prix.

L’héritage du Code civil napoléonien

Plus de deux siècles après sa création, le Code civil de Napoléon reste un texte fondamental du droit. Il a influencé de nombreuses législations à travers le monde, notamment en Europe, en Amérique latine et dans certains pays d’Afrique et d’Asie.

Cette vente aux enchères témoigne de l’attrait persistant pour les objets historiques liés à Napoléon Bonaparte, une figure qui continue de fasciner historiens, collectionneurs et amateurs de patrimoine. La forte demande pour des artefacts liés à son règne montre que son influence dépasse largement le cadre militaire et politique, s’étendant également au domaine du droit et des institutions.

Avec cette acquisition, la famille Frojal entre en possession d’un trésor historique, rappelant le rôle central de Napoléon dans la modernisation du droit et la construction de la France contemporaine.