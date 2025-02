Market Pay renforce sa présence en Europe du Nord avec l’acquisition d’Altapay

Market Pay, fournisseur français de solutions de paiement, annonce l’acquisition d’Altapay, une entreprise danoise spécialisée dans les services de paiement. Cette opération vise à renforcer la présence de Market Pay sur les marchés nordiques.

Altapay, un acteur majeur du paiement en Scandinavie

Fondée en 2008, Altapay opère au Danemark, en Suède, en Norvège et au Royaume-Uni. La société fournit des solutions de paiement complètes à plus de 400 commerçants dans des secteurs variés tels que les services numériques, le divertissement, le commerce de détail et le tourisme. Son offre comprend des systèmes de paiement en point de vente, des solutions d’acceptation des paiements, des passerelles omnicanales et des alternatives de paiement.

Une transition sans changement opérationnel

Market Pay prévoit de finaliser l’acquisition d’Altapay « dans les deux prochains mois ». De son côté, Altapay a annoncé sur LinkedIn que ses opérations « continueront exactement comme avant » et que l’équipe actuelle restera en place.

Christian Rasmussen, PDG d’Altapay, souligne que « notre gamme de solutions, notre plateforme omnicanale et notre écosystème de clients et de partenaires apportent de nouvelles forces à Market Pay sur les marchés d’Europe du Nord. En parallèle, nous bénéficierons de l’expertise d’une entreprise technologique issue du secteur du commerce de détail. »

Market Pay, un acteur en pleine expansion

Basée à Paris, Market Pay a été créée par le groupe Carrefour avant que 60 % de ses parts ne soient cédées à AnaCap Financial Partners en 2020 dans une transaction de 300 millions d’euros.

Market Pay revendique une plateforme de paiement omnicanale et internationale qui gère plus de 3 milliards de transactions par an. Elle opère sur 5 millions de cartes et 180 000 terminaux dans 11 pays européens, dont l’Italie, l’Espagne, la Lettonie et la Belgique.

L’acquisition d’Altapay s’inscrit dans la stratégie d’expansion de Market Pay sur le marché nordique. Il s’agit de la quatrième acquisition de l’entreprise française depuis 2021, après notamment le rachat de la fintech polonaise Novelpay en 2023.