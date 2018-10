Snap Chat devient le moyen le plus sécuritaire pour envoyer un snap coquin à sa maîtresse

Dans le domaine des rencontres adultères coquines, il est important de se tenir informé des dernières innovations permettant de faciliter les interactions avec sa maîtresse pour être certain de ne pas se faire attraper. En l’occurrence, sexter et envoyer des SMS coquins à sa maîtresse sans risquer de se trahir n’est pas toujours simple. Heureusement pour les infidèles, l’appli Snapchat offre un bon moyen de communiquer en toute sécurité.

Comment communiquer avec son amant ou sa maîtresse ?

Entretenir une relation adultère est déjà assez difficile et risqué comme cela, inutile d’en rajouter une couche en utilisant des moyens de communication peu adaptés. Les coups de fil classiques passent encore, mais les SMS sont clairement de plus en plus dangereux. Il suffit en effet d’oublier d’en effacer un seul ou d’en recevoir un alors que l’on se trouve avec son ou sa partenaire pour éveiller les soupçons. Et ce sont bien entendu des preuves irréfutables dans le cadre d’une séparation… Pour ce qui est des emails, c’est à peu de choses près la même chose : on oublie d’en mettre un à la corbeille, on oublie de vider ladite corbeille, on laisse son ordinateur allumé et à la disposition de la personne avec qui l’on partage sa vie… Les possibilités de se faire prendre la main dans le sac sont multiples ! Alors comment communiquer de manière sécurisée avec son amant ou sa maîtresse ? Tout simplement en utilisant l’un des réseaux sociaux les plus populaires du moment.

Sur Snapchat, on peut envoyer et recevoir des messages avec photos snap sexe ou vidéos qui seront supprimés au bout d’un temps pré-défini (cela va de 1 seconde à l’infini). Souvent utilisée pour partager selfies et autres photos de son quotidien, l’appli a rapidement trouvé un nouveau public : celui des personnes infidèles. En effet, c’est le meilleur moyen de communiquer discrètement avec son amant ou sa maîtresse et de sexter sans se faire repérer. Imaginez… vous recevez un snap coquin de votre maîtresse, vous l’ouvrez et la photo disparaît au bout de 2 secondes, juste avant que votre compagne ne s’intéresse à ce que vous regardez… et il n’en restera aucune trace dans votre smartphone. C’est l’idéal, non ?

Quand envoyer des snaps coquins ?

Bien sûr, il est essentiel de se mettre d’accord à l’avance sur les bons moments pour un sexting réussi et sans risque. N’envoyez pas une photo sexy à votre maîtresse en début de soirée si elle vous a dit qu’elle la passait avec son compagnon ! Discutez des meilleures heures pour sexter tranquillement, par exemple le midi lors de votre pause déjeuner ou vers 17h, avant la fin de votre journée de travail. La fausse bonne idée que de nombreux infidèles suivent est d’envoyer des snaps coquins en pleine nuit. Vous vous dites sûrement que c’est le moment le plus safe étant donné que votre partenaire sera endormi(e) ? Faux ! Déjà, les insomnies, ça arrive, et d’autre part, même en mode silencieux, il peut arriver que vos mouvements ou la lumière de votre smartphone réveillent votre compagne ou compagnon. Et alors là, bonjour la galère ! Même s’il est très agréable de recevoir une photo sexy de sa maîtresse lorsque l’on est au lit, évitez de le faire si la situation ne s’y prête pas parfaitement.

Par ailleurs, privilégiez les snaps qui s’autodétruisent au bout de quelques secondes. Ne vous lancez pas dans l’envoi de photos sexy sur Snapchat en choisissant une durée trop longue, cela pourrait s’avérer risqué car vous ne pouvez jamais être sûr de l’emploi du temps de votre maîtresse et elle pourrait très bien être en compagnie de son partenaire. De la même manière, évitez de créer des stories, bien que cela soit tentant. Les stories peuvent en effet être visionnées autant de fois que souhaitées par le destinataire et ce pendant 24 heures, ce qui augmente les risques de se faire attraper en plein visionnage de snaps coquins interdits.

Y a-t-il des risques de piratage sur Snap ?

L’appli snapchat a été victime d’un piratage en 2013 et a depuis mis en place une politique sécuritaire très stricte pour éviter que cela ne se reproduise. Toutes les applications tierces ont en effet été supprimées des stores, même si cela n’a pas été du goût de tous les utilisateurs. Mais pour les personnes infidèles, c’est une preuve de la sécurité renforcée de l’app. S’il faut toujours rester vigilant lorsque l’on entretient une relation adultère, il est clair qu’aujourd’hui Snap Chat est le moyen le plus sûr d’échanger des photos coquines avec son amant ou sa maîtresse.