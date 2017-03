Un mari infidèle ayant relation adultère via internet

C’est au bord de la Fontaine de la place d’Erlon en plein coeur de Reims, ma ville natale et celle où j’habite encore, que je me suis assise, pensive. Je ne reviens pas de ce qui m’arrive, mon mari me trompe. Depuis qu’il a naviguer sur un site pour savoir comment avoir une relation adultère. Il entretient ces relations discrètes avec plusieurs maîtresses. Je n’arrive pas à croire que nous en sommes arrivés là, que notre couple en est arrivé là. Et surtout, je ne comprends pas. Car tout semblait normal dans notre vie de couple. Rien dans son comportement n’a laissé paraître ses agissements. Pourtant on dit que les femmes ont un sixième sens et sont douées d’un instinct pour savoir s’il se passe quelque chose d’anormal. Mais cette situation, je ne l’avais pas vu venir.

Des femmes aux profils aguicheuses

En fait, c’est par hasard que j’ai su les aventures extraconjugales de mon homme. Je suis tombée sur un email qui est en fait un email qu’il a créé pour pouvoir entretenir ses relations adultères. Je n’ai vu dans ses tchats que des conversations vicieuses et salaces que je n’ai jamais et que je n’aurai crues sortir de la bouche de cet homme que j’ai connu depuis toujours (ou que j’ai cru connaître). Après avoir parcouru les discussions et les échanges de mails, j’ai aussi appris qu’il avait trouvé ses maîtresses par internet. Il entretient trois relations adultères en ligne et (oh ! misère !), il a une maîtresse pour de vrai qu’il voit vraiment dans la pratique. Abasourdie, en colère, atterrée mais poussée par la curiosité, j’ai jeté un coup d’œil dans e site de rencontres dans lequel il a trouvé ses femmes. Ce sont des femmes qui ont toutes des profils aguicheuses. Mon mari a choisi des femmes qui sont tout à fait différentes de moi. Bizarrement, je n’ai pas plus d’informations sur sa véritable maîtresse. En tout cas, elle n’est pas inscrite dans ce site de rencontre.

Des sites de rencontres qui fleurissent sur internet

Toujours mue par l’envie de savoir, et surtout pourquoi il n’a pas choisi une maîtresse dans le même site où il a déniché les trois autres, j’ai poussé mes recherches sur internet. Ce que j’ai découvert m’a écœuré : les sites de rencontres fleurissent sur la toile et ceux qui encouragent les relations adultères ne sont pas moindres. Je me demande si la création de ces sites n’est pas répréhensible. Il y en a qui sont gratuits, d’autres payants. Dans tels sites, il n’y a que de jolies filles, dans tels autres il y a des femmes qu’on qualifierait de normal (pas de profil exagéré, aux formes pulpeuses, aux allures séductrices…). En fait ce sont des femmes mariées en quête de l’interdit. Il y a des sites spécialisés pour les homosexuels, d’autres se focalisent sur les relations virtuelles…

Des faux sites pour pister l’infidélité

En avançant dans mes recherches, j’ai appris que parmi ces multitudes de sites apparemment alléchants, il y a de faux sites qui ne sont que des arnaques. Il n’y en a qui ne les créent que pour vider les portefeuilles des maris en quêtes d’aventures, de femmes désespérées ou d’autres malheureux qui n’arrivent pas à résoudre leur problèmes en les affrontant en face. Donc c’est la raison pour laquelle je suis étonnée de voir des sites trop parfaits. Pas étonnant également qu’il y ait des arnaques dans ce monde de tricherie. Les sites en apparences gratuits ne sont par exemple que des façades : soit ce n’est que l’inscription qui est gratuite, soit au fur et à mesure de l’utilisation du site, il y a toujours des moyens pour vous soutirer des sous. S’il y a des essais gratuits, lorsqu’on cherche ensuite ce qu’on veut réellement, les prestations sont différentes.

Mais ce qui a particulièrement attiré mon attention est l’existence de sites tenus par des détectives privés dans le but de traquer les maris infidèles. Je me demande si c’est une bonne idée de recourir à ce genre de site pour pister mon mari. Je suis confuse car j’ai peur d’être piégée moi aussi. J’hésite entre la soif de connaître avec qui mon mari a des relations adultères et la répugnance de cet univers d’immoralité.

Faire des recherches à son insu ou jouer carte sur table

Ne pas oser. C’est mon état d’esprit face à cette situation. Je n’ose pas lui dire en face que je sais tout. Pourtant ce n’est pas moi la fautive. J’appréhende ce qu’il aura à me dire. Cela fait des mois que je suis au courant de ses infidélités mais jusqu’à présent, je n’ai pas encore eu la force de lui avouer que je sais. Je m’entends raisonner et je trouve étrange que c’est moi qui ais à lui avouer, c’est moi qui crains de lui parler et de lui faire avouer. Serait-ce que j’ai moi aussi quelque chose à me reprocher ?

Pendant ce temps, lui, ne se doutant de rien, continue à avoir les mêmes égards et les mêmes attentions envers moi, en se douter de rien. Et moi, je commence à me lasser de ces comportements factices tant de ma part que du sien. J’hésite vraiment entre ces trois options : continuer mes recherches à son insu et contacter les services du fameux détective au faux site, lui lâcher crument la vérité ou …. consulter un thérapeute.