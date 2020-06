Faux sites de rencontre coquine : comment ne pas se faire avoir ?

Grâce à internet, trouver un plan coquin est devenu un jeu d’enfant. Il suffit de passer par un site de rencontre. Si beaucoup de personnes ont réussi à s’épanouir en fréquentant les top sites de rencontre coquine, il n’en est pas de même pour de nombreux malheureux qui se font avoir chaque jour sur les faux sites de rencontre coquine. Dans cet article, vous allez en apprendre un peu plus sur les faux sites coquins et les moyens de les contourner.

Faux sites : un mal persistant

Si chercher l’amour et les plans coquins en toute discrétion est possible aujourd’hui, c’est sans aucun doute grâce aux sites de rencontre. Depuis leur arrivée, ils ont révolutionné la manière de draguer et de filtrer en offrant aux utilisateurs de nombreux outils pour communiquer à l’abri des regards. Ils ont toujours la cote, et chaque jour, ils enregistrent des milliers de profils. Ils auraient pu continuer ainsi à rendre service aux célibataires et aux personnes en manque de nouvelles expériences. Avec la renommée grandissante de ces plateformes, de nombreuses entreprises sont entrées dans la danse, et aujourd’hui, il est impossible d’avoir une estimation du nombre de sites coquins.

Malheureusement, cette multiplication a donné naissance à un ma que personne n’aurait jamais soupçonné : les sites de rencontre fictifs. Sortis d’on ne sait où ils ont commencé à se multiplier et à se mélanger aux top sites de rencontre coquine, causant de nombreux dégâts. Les néophytes, mal informés, en se lançant à la recherche de relation adultère sur toile tombent malheureusement dans les mailles de ces faux sites. Les conséquences sont toujours désastreuses. Les plus chanceux se font juste arnaquer sentimentalement, à travers des profils qui leur vendent du rêve.

D’autres voient leur vie de couple et professionnelle fortement affecter, et la plupart ne s’en remettent pas. Dans leur désir ardent de se servir d’internet pour trouver de nouvelles relations amoureuses, ils se font avoir, et ne disposent généralement d’aucun recours pour réparer les dégâts. Vous devez donc prendre connaissance des différentes méthodes employées par les sites escrocs pour gruger les internautes naïfs.

Les stratégies des faux sites : bien les reconnaitre !

Beaucoup d’applications qui se disent top sites de rencontre coquine sont en réalité des arnaques. L’une de leurs méthodes les plus répandues est le recrutement d’opérateurs un peu partout à travers le monde. Une armée de petits soldats qui sont payés pour se faire passer pour des hommes ou des femmes, selon la circonstance. Ils sont nombreux, les faux sites qui emploient cette stratégie. Le plus inquiétant, c’est le fait que beaucoup de personnes croient qu’ils sont à l’abri des mauvaises plateformes, en optant pour les sites payants. Beaucoup de ces réseaux font recours à ce stratagème. Une fois que vous êtes pris au piège, vous croirez être en face d’une personne réelle alors que vous êtes peut-être en train de discuter avec une personne qui est rémunérée par la plateforme.

Ces individus n’y sont pour rien. Les véritables fautifs sont les entreprises qui les engagent pour nuire à leurs clients.

Sur certains sites de chat sur webcam, les conversations des utilisateurs sont enregistrées pour ensuite leur faire du chantage. Les astuces pour arnaquer les utilisateurs sont tellement variées qu’on ne saurait tous les énumérer.

Comment ne pas se faire avoir ?

Certaines consignes de sécurité vous aideront à vous mettre à l’abri des pièges posés par les sites fictifs. En général, les réseaux de rencontres en ligne demandent certaines informations avant de valider votre inscription. Vous ne devez pas partager des informations qui pourraient être utilisées à l’avenir pour vous faire du chantage.

Ne vous méprenez surtout pas. Les faux sites sont légion, c’est vrai. Cela ne veut pas dire que les top sites de rencontre coquine ont disparus. Ils existent toujours. Il suffit de bien se renseigner pour les trouver. En consultant régulièrement les classements des meilleurs sites de rencontre coquine, vous pourrez avoir une idée claire de ce qu’il y a de mieux dans le milieu. Pensez aussi à visiter les comparateurs en ligne de sites coquins. Des équipes testent des centaines d’adresses, et écrivent des avis détaillés sur les meilleurs d’entre elles. Dans leurs analyses, ils pointent également du doigt, ces sites qui ne sont que des façades pour les réseaux criminels. Si vous en voyez un, cela veut dire que vous devez le fuir !

Si vous tombez sur une utilisatrice, qu’elle se dit immédiatement attirée par vous vous dit que vous lui plaisez, c’est certainement un piège. Après à peine 4 jours de discussion, ce monsieur veut vous voir. Dites-lui que c’est encore trop tôt. Aussi invraisemblable que cela puisse paraitre, ils s’associent avec des malfrats et des truands. Une fois que vous acceptez de les rencontrer, vous vous exposez à de désagréables surprises. Surtout, n’envoyez jamais de l’argent à une personne rencontrée sur la plateforme. Quel que soit le prétexte que cette personne avance, gardez à l’esprit qu’il s’agit surement d’une escroquerie.