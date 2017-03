Comment faire une rencontre coquine en France

L’évolution des mœurs, pour le meilleur des rencontres coquines

Les mœurs ont grandement évolué, et cela pour le meilleur des mondes. Si vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé des sites libertins dans l’article ici. Aujourd’hui j’aimerais vous parler des tabous qui ont disparu. Lorsque je considère par exemple l’égalité des sexes, je me dis que c’est merveilleux que les femmes aient dorénavant tout à fait les mêmes droits que les hommes, du moins dans nos sociétés occidentales. En termes de séduction, l’égalité des sexes est là, puisqu’un homme peut draguer une femme, aussi bien qu’une femme peut draguer un homme; Certes, culturellement parlant, la majorité des femmes seront encore enclines à se laisser séduire, en gardant cette image intemporelle du prince charmant, gentleman, qui attrape en plein vol le mouchoir lâché, avec tendre maladresse, par la princesse. Mais aujourd’hui, certaines princesses sont des guerrières, qui partent à la conquête de leurs princes. Peut-être que ces image semblent un peu trop pseudo-romantiques pour certains, mais je peux d’ores et déjà affirmer que la personne capable de visualiser ces images, sont déjà sur la bonne piste pour savoir comment faire des rencontres coquines, peu n’importe la situation dans laquelle elle se trouve, en suivant les recommandations qui seront données au fil de cet article.

Comment faire une rencontre coquine, connaissant ces deux types de personnes…

En examinant différents revues traitant de la psychologie humaine, j’ai découvert qu’il existe deux types d’individus. Les individus de type dominant, et ceux de type soumis. Bien sûr, cette différenciation grossière est ici surtout destinée à faire office d’illustration, puisque personne n’est totalement l’un ni l’autre. Peut-être que ces propos semblent laisser entrevoir de futures allégations sexistes, mais je n’irai pas jusqu’à satisfaire l’égo des machos qui lisent ces lignes, étant donné qu’une femme, tout aussi bien qu’un homme, peut être de type dominant ou soumis. Le plus important, dans ce cas, est que les deux individus ne soient du même type, pour que la rencontre soit un succès, et donc coquine: plus précisément, il est préférable que la femme soit une dominante, et l’homme un soumis, ou inversement. Ainsi, les prémices de la rencontre, soient la prise de contact, et toutes les étapes qui s’en suivent se dérouleront de la meilleure des manières, jusqu’aux rapports intimes ; ne dit-on pas que les opposés s’attirent ? Cela prend ici tout son sens, puisque de cette manière, chaque individu se complète l’un à l’autre, pour faire de leurs interactions un moment de plaisir intense et sensuel.

Comment faire une rencontre coquine ? le dominant a les réponses

Il convient peut-être de donner plus de précisions à ce que j’entends par type dominant, et type soumis. Le dominant est une personne qui se laisse plus guider par ses réflexions, que ses émotions. Ainsi, face à une situation, il privilégiera l’analyse, et l’application d’actions données pour arriver à un objectif, sans grande considération des émotions du moment. Il est caractérisé par une grande confiance en soi, qui le permet d’agir avec audace et courage, pour approcher sa, ou ses proies. Pour lui, la question de savoir comment faire des rencontres coquines est déjà résolue. Le soumis, quant à lui, est plus enclin à se laisser guider par son émotivité et ses sentiments, que par ses réflexions. Sensible, il est très attentif à son environnement, et se trouve être souvent sujet à des doutes et des peurs, où les avis et encouragements extérieurs lui sont nécessaires pour retrouver la confiance en sa personne. A travers cette distinction, il est possible de révéler les grandes tendances de caractères d’un individu. Il est important de noter que même dans le cadre d’interactions en ligne sur internet, de telles considérations sont importantes, puisque nos caractères se lisent à travers nos écrits.

Etre du bon type, pour savoir comment faire des rencontres coquines

Pour ma part, par exemple, je forge ma confiance en moi pour booster mon courage, et mon audace. Avec une attitude entreprenante, j'approcherai mes cibles avec entrain, sourire, et assurance. Bien sûr, j'encaisserai des refus. Mais, comme le dit le proverbe, « qui ne tente rien n'a rien ». Et lorsqu'on cherche, on trouve. En se laissant guider par ses réflexions, plus que par ses émotions, j'apprendrai mieux de mes erreurs, en peaufinant mes méthodes d'approche, jusqu'à ce que je constate leur succès. Dominant comme je suis, je suis conscient qu'il existe des individus de type soumis, en ce monde, qui laisse parler leurs émotivités, et je prendrai avantage de cela en développant mon sens de l'humour, en suscitant en lui le meilleur de ses émotions, et en l'aidant à avoir confiance en lui dans ses moments d'angoisse.

Comment faire des rencontres coquines ?…en passant à la pratique

Tout ce que je viens d’énoncer peu paraître très théorique. Pour les ancrer alors dans la pratique, je vais donner quelques conseils et techniques, qui boosteront les capacités de tout un chacun à trouver comment faire des rencontres coquines. Tout d’abord, comme je l’ai déjà indiqué plus haut, il faut être dominant. Pour que mon partenaire perçoive cela, je dois l’exprimer. Or, il est constaté que plus de 70% du langage se fait de manière corporelle. Donc, c’est par mon corps que je vais exprimer votre charme : je souris, je me tiens droit, je bouge avec aisance, avec entrain, suivant un surplus de dynamisme pour les filles, pour asseoir maprésence, et mettre mon partenaire en confiance. Ensuite, je discute, parle de tout et de rien, en regardant moninterlocutrice (eur) dans les yeux. Pour les hommes, jouez la carte du bad boy désintéressé, qui jongle entre conversation innocente et propos salé et osé ; Pour la femme, soyez attentive à tous ce qu’il dit, montrez lui de l’intérêt, de la compassion. Enfin, pour les deux sexes, privilégiez les contacts corporels, en commençant par de légers attouchements des épaules ou des mains, pour aller progressivement plus en profondeur, et en intensité. Les femmes peuvent être plus entreprenantes.