2024 : une année record pour le tourisme international en France

Le ministère de l’Économie a annoncé une année 2024 historique pour le tourisme français, portée par la forte croissance des visites internationales. Les chiffres de fréquentation et de revenus pour 2024 attestent de cette dynamique exceptionnelle : plus de 100 millions de visiteurs internationaux ont été accueillis en France (+2 millions par rapport à l’année précédente), générant 71 milliards d’euros de recettes internationales (+12 %). Un bilan très encourageant qui présage une année 2025 prometteuse.

Plus de 100 millions de touristes internationaux

L’année 2024 a été marquée par une succession d’événements sportifs et culturels qui ont stimulé les marchés internationaux et renforcé l’attractivité de la France. Le tourisme français a ainsi bénéficié d’un élan remarquable et d’une vitrine exceptionnelle à l’échelle mondiale.

Cette dynamique s’est traduite par des résultats concrets : la France a accueilli plus de 100 millions de touristes internationaux en 2024. La fréquentation a notamment été portée par les visiteurs en provenance d’Europe du Nord et des États-Unis. Selon le ministère, les pays d’Amérique du Nord restent « les moteurs des flux touristiques long-courriers depuis la fin de la pandémie ». Avec une augmentation de 5 % des nuitées passées en France, les touristes américains constituent un segment clé, porté par des écarts de taux de change et de pouvoir d’achat favorables.

Par ailleurs, les marchés asiatiques connaissent un regain d’activité notable en termes de nuitées passées en France, avec une hausse spectaculaire de 40 % pour la Chine et de 20 % pour le Japon. L’Inde, le Mexique, le Canada et la Corée du Sud confirment également leur dynamisme et redeviennent des marchés porteurs pour la France.

Des revenus internationaux records

Sur le plan financier, le ministère du Tourisme célèbre un « record historique » des recettes internationales, qui atteignent 71 milliards d’euros, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2023. Le solde des paiements touristiques reste largement positif, avec un excédent de plus de 15 milliards d’euros (différence entre les dépenses des visiteurs étrangers en France et les dépenses des Français à l’étranger).

Les cinq principaux marchés contributeurs à ces revenus sont la Belgique, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suisse et les États-Unis, avec des hausses variant entre 5 % et 15 % par rapport à l’année précédente. La France demeure la destination de prédilection des touristes belges.

Cependant, le ministère souligne que « malgré une reprise continue des marchés asiatiques depuis deux ans, les revenus restent inférieurs aux niveaux de 2019 » (-60 % pour la Chine et -30 % pour le Japon).

Une attractivité renforcée et une fin d’année en hausse

Cette tendance positive s’est poursuivie tout au long de l’année, avec une nette hausse de la fréquentation touristique enregistrée pendant les fêtes de fin d’année. Cette augmentation, estimée à +10 % par rapport à l’année précédente, a été favorisée par l’afflux de visiteurs internationaux et par les bonnes conditions d’enneigement dans les stations de ski.

Les touristes européens et long-courriers ont affiché une forte présence, que ce soit dans les zones rurales, littorales, urbaines ou montagnardes. La clientèle britannique est en hausse, tout comme les touristes italiens, suisses, espagnols, néerlandais et allemands, qui ont été plus nombreux cette année. Les marchés éloignés, comme le Japon, l’Australie et la Chine, sont également en progression, tandis que le marché américain reste stable et que le Canada affiche une légère baisse.