Les meilleurs bars à jeux à Paris : une escapade gourmande et ludique à ne pas manquer

Amateurs de jeux de société, fléchettes, cartes ou encore billards, préparez-vous à vivre des moments conviviaux sans rester enfermés chez vous ! Paris regorge de bars à jeux où l’on peut à la fois se divertir et se régaler. Que ce soit pour une sortie entre amis ou un moment de détente entre collègues, ces lieux combinent parfaitement bonne humeur, gastronomie et loisirs.

Une offre variée pour tous les goûts

Du Monopoly aux jeux de rôle, en passant par les jeux de dés ou les fléchettes, chacun peut y trouver son bonheur. Certains bars misent sur la diversité de leur ludothèque, d’autres sur une ambiance immersive ou sur une carte de cocktails originale. Et si vous êtes indécis, la sélection qui suit vous donnera de quoi planifier votre prochaine soirée.

Quand le jeu rencontre la gourmandise

Outre les jeux, ces établissements proposent une offre food & drinks qui saura satisfaire tous les appétits. Du salé au sucré, des planches apéritives aux pâtisseries maison, tout est prévu pour accompagner vos parties. Côté boissons, vous aurez le choix entre cafés, thés, chocolats chauds et boissons alcoolisées comme des bières artisanales ou des cocktails inventifs.

Notre sélection des meilleurs bars à jeux à Paris

La Taverne de Fwinax – 12e arrondissement

Ce bar convivial propose une large sélection de jeux de société, de rôle et de cartes. On y trouve également une carte de bières artisanales et de cocktails. Un cadre parfait pour passer un bon moment en famille ou entre amis.

Les Grands Gamins – 2e arrondissement

À deux pas de la rue de Cléry, ce bar à jeux est aussi une boutique. Il propose plus de 450 jeux pour tous les âges dans une atmosphère chaleureuse. Des soirées à thème y sont organisées régulièrement, accompagnées de bières artisanales, cocktails et planches apéro.

The Good Game – 2e arrondissement

Avec plus de 800 références de jeux de société, The Good Game est un véritable paradis pour les joueurs. L’ambiance y est décontractée et propice au partage, parfait pour jouer tout en sirotant un verre.

La Dame de Cœur – 14e arrondissement

Situé près de Montparnasse, ce bar familial propose une ambiance cosy. On peut y jouer à divers jeux tout en dégustant des pâtisseries ou en prenant l’apéritif. Une adresse idéale pour une pause ludique en fin de journée.

Atomic Cat Bar – 11e arrondissement

Ce bar immersif vous plonge dans une ambiance post-apocalyptique unique. L’originalité du lieu se reflète dans ses cocktails et sa décoration. Une expérience hors du commun pour ceux qui cherchent un bar hors des sentiers battus.

Le Dernier Bar Avant la Fin du Monde – Centre de Paris

Lieu culte pour les fans de pop culture, ce bar propose des événements à thème, une décoration inspirée de la science-fiction et de la fantasy, ainsi qu’un menu en lien avec cet univers geek. L’endroit parfait pour les passionnés de mondes imaginaires.

La Plume de Phénix – Ambiance médiévale

Ici, l’immersion est totale. Dans une taverne à l’esprit heroic fantasy, on profite de plats originaux et d’un décor inspiré des univers de jeu. Idéal pour une soirée entre amis dans un cadre dépaysant.

Le 3Bis – Bercy Village

Ce bar géant propose une expérience immersive complète : jeux de société, karaoké, baby-foot, bornes d’arcade… L’ambiance est festive et le lieu se prête parfaitement aux grandes soirées entre amis.

Une sortie idéale pour tous

Les bars à jeux parisiens offrent bien plus qu’un simple endroit pour boire un verre. Ce sont de véritables lieux de vie où se mêlent plaisir du jeu, gourmandise et rencontres. Que vous soyez joueur occasionnel ou passionné, en solo ou en groupe, il y a forcément un bar qui vous correspond à Paris. Alors, prêts à lancer les dés ?