Lancement d’un Défi National d’Innovation Touristique par l’ONU en partenariat avec la France

L’Organisation des Nations Unies pour le Tourisme (ONU Tourisme) a annoncé le lancement d’un Défi National d’Innovation Ouverte, en collaboration avec la France. Cette initiative représente un jalon majeur, marquant la première coopération entre ONU Tourisme et le gouvernement français pour promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat dans le secteur touristique.

Avec ses 100 millions de visiteurs internationaux en 2023, la France, le pays le plus visité au monde, est aussi un pôle dynamique pour l’innovation et l’entrepreneuriat. Le pays abrite près de 60 000 start-ups et compte plus de 30 licornes, ce qui en fait un modèle de référence dans le domaine de l’innovation.

« En tant que première destination touristique mondiale et terre d’innovation, avec un écosystème dynamique de start-ups, la France se donne aujourd’hui les moyens de faire émerger les futurs champions de la travel tech. C’est une excellente nouvelle pour l’économie du tourisme, mais aussi pour la planète. Ce sont dans nos start-ups que naissent les solutions pour construire un tourisme plus durable, plus responsable, et pour décarboner l’ensemble du secteur. Je suis ravie qu’elles puissent désormais bénéficier de la reconnaissance et du soutien de l’ONU Tourisme, ce qui leur permettra de se développer à l’international et de partager leurs meilleures pratiques », déclare Marina Ferrari, Ministre Déléguée à l’Économie du Tourisme de la France.

Le Secrétaire général de l’ONU Tourisme, Zurab Pololikashvili, ajoute : « En tant que première destination touristique mondiale, la France est à l’avant-garde de l’innovation. Ce nouveau concours nous aidera à identifier et à soutenir la prochaine vague d’innovateurs du tourisme, leur offrant le soutien nécessaire pour transformer en profondeur notre secteur. »

Natalia Bayona, Directrice exécutive d’ONU Tourisme, a également exprimé son admiration pour les initiatives « Welcome to France » et « French Tech », saluant leur capacité à guider les start-ups vers le succès grâce à l’appui de leurs communautés. « Ces initiatives sont un exemple pour le monde entier, rassemblant près de 25 000 start-ups et générant plus de 1,1 million d’emplois directs et indirects. »

Le défi est ouvert aux start-ups françaises, en partenariat avec des grandes entreprises, françaises ou étrangères, du secteur du tourisme.

Pour être éligible, la solution co-développée doit proposer une innovation dans le domaine de la travel tech ou de l’innovation touristique. Les start-ups doivent disposer d’un produit minimum viable (MVP), d’un prototype ou d’une solution prête à être mise à l’échelle. Les entreprises doivent être en mesure de fournir des ressources, un mentorat et un soutien pour la mise en œuvre et l’expansion.