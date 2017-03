Rédiger de bonnes annonces de rencontre

Faire des rencontres semble parfois devenu un véritable jeu d’enfants, tant les possibilités sont nombreuses grâce à Internet. C’est en effet un phénomène bien plus répandu qu’autrefois et les moyens technologiques se sont mis au service des célibataires et individus désireux de faire des rencontres plus facilement. Si les sites dédiés à ces rendez-vous modernes se sont énormément multipliés ces dernières années, cela n’empêche pas toujours de se trouver quelque peu perdu parmi la multitude d’offres… De plus, il n’est pas toujours évident de créer la parfaite annonce pour accompagner son profil. Voici donc quelques conseils pour vous guider dans cette étape et vous permettre de faire des rencontres dans toutes les régions de France, comme la Normandie par exemple !

Un profil sans photo ? Autant ne pas s’inscrire !

Cette affirmation peut vous sembler quelque peu excessive, et pourtant c’est reconnu : les photos permettent de maximiser le taux de réussite sur les sites de rencontre. En effet, donner aux femmes inscrites sur ces sites une idée de ce à quoi vous ressemblez est de toute évidence un atout de taille pour les encourager à vous contacter. Qui aurait envie d’envoyer un message à un avatar reprenant le logo du site ? Ne soyez pas dupe, la séduction passe également beaucoup par le physique, aussi la mise en ligne d’une ou de plusieurs photos sur votre profil vous donnera un avantage considérable par rapport aux milliers d’hommes qui n’osent pas s’afficher et perdent ainsi de leur intérêt aux yeux des utilisatrices en quête du grand amour ou d’un simple plan cul.

Oui, mais pas n’importe quelle photo non plus !

Pardon d’insister, mais il faut que vous le sachiez : mettre une photo en ligne ne suffit malheureusement pas… Encore faut-il que celle-ci soit de qualité et vous montre sous votre meilleur jour ! Choisissez une photo cohérente par rapport à votre recherche. Par exemple, si vous êtes en quête d’une relation amoureuse stable, optez plutôt pour des clichés vous mettant en scène dans des situations mignonnes ou sérieuses : lors d’un voyage devant un panorama de rêve, ou avec votre animal de compagnie. Si vous souhaitez avant tout trouver une femme facile avec laquelle vous envoyer en l’air sans prise de tête, dans ce cas n’hésitez pas à vous inscrire sur un site de rencontres de sexe et à y télécharger plusieurs photos osées, mettant en valeur vos attributs physiques… quels qu’ils soient ! Tout dépend donc du contexte et du type de rendez-vous que vous souhaitez organiser.

Et la description ?

Pour ce qui est du profil en tant que tel, c’est-à-dire tous les renseignements qu’il est recommandé de rentrer pour être certain de taper dans l’œil de femmes toutes plus attirantes les unes que les autres, nous vous conseillons d’être le plus précis possible sur vos intentions, ainsi que sur votre caractère et vos envies. Au niveau des informations de type « standard » comme votre orientation sexuelle ou vos préférences en ce qui concerne les femmes, indiquez bien tous les détails qui vous semblent importants. Pour ce qui est du texte, vous avez là l’occasion de vous montrer original et de laisser transparaître votre personnalité comme bon vous semble, alors autant en profiter. Cela vous aidera à vous démarquer et à séduire plus facilement !

Pas besoin d’être un auteur né pour pondre un texte de qualité à mettre sur votre profil. Inspirez-vous simplement de textes existants que vous appréciez et adaptez-les afin qu’ils reflètent votre propre personnalité et soient ainsi personnalisés en fonction de ce que vous recherchez et ce que vous aimez. N’hésitez pas à faire preuve d’humour, voire de lyrisme si vous vous en sentez capable ! Attention toutefois à ne pas sombrer dans la caricature, car ce piège vous enfermerait dans une image absolument peu charmante… Veillez simplement à transmettre votre message en toute franchise et en respectant la charte des sites sur lesquels vous vous inscrivez.

Dernière étape : faites correspondre votre attitude avec votre description

Ça y est, votre profil est fin prêt et mis en ligne ? Parfait, vous pouvez maintenant vous atteler à la partie la plus intéressante de cette démarche : la séduction à proprement parler. Prenez soin de vous comporter de manière cohérente par rapport au type de description que vous avez fait de vous. Par exemple, ne vous montrez pas vulgaire et excessivement porté sur le sexe au bout de deux messages si votre description fait état d’une personnalité fleur bleue… Cela risquerait même de vous faire bannir du site à vrai dire, donc autant éviter au maximum ! Conformez-vous à une attitude en phase avec le profil que vous vous êtes créé, ceci afin de maximiser votre taux de réussite sur le site. En effet, plus vous correspondrez précisément à la personne que vous avez déclaré être, plus les femmes apprécieront votre franchise et se sentiront en confiance avec vous.