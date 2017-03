Ce que vous devez savoir sur les vrais sites libertins

Les règles des vrais sites libertins

Si vous êtes en train d’envisager de rejoindre un site de rencontres en ligne en Rhône-Alpes, vous devez d’abord vous informer des règles sur ces vrais sites libertins. Précédemment, je vous avais parlé à propos des faux sites de rencontre pour attraper les infidèles. Maintenant, je veux vous parler des sites légitimes. Faites le avant même d’envisager de créer votre profil : d’une part, cela vous fera gagner du temps dans votre quête, d’autre part, cela vous vaudra bien plus de succès auprès des filles canons inscrites sur les sites de sexe. Parmi les raisons qui font que certains mecs n’ont aucun succès dans la séduction en ligne est qu’ils font tout de travers. Si vous voulez choper et niquer des filles en ligne, vous devez savoir comment ça marche. Dans la séduction en ligne, il faut envisager les espaces de rencontres que sont les vrais sites libertins. Vous pouvez référer à cette liste pour faire votre sélection de sites de rencontre. Bien sûr, vous n’aurez pas un nuage de fumée de tabac dans la salle, ni de bières renversées sur la piste, ni de mecs éméchés qui empêchent les filles d’aller aux toilettes– enfin, pour ce dernier point, il y a bien quelque chose qui y rassemble sur les sites de sexe en ligne ! Pour tout le reste, il n’y a presque pas de différence entre la drague virtuel et celle dans la vraie vie. Dans les deux contextes, vous aurez à faire preuve d’imagination, d’inspiration, de créativité pour comprendre les situations qui se présentent à vous et en tirer profit. Votre gros avantage est que vous n’aurez pas à deviner sa personnalité, ses passions, ses centres d’intérêt, ce qu’elle aime et ce qu’elle n’aime pas. Tout cela est normalement inscrit dans son profil. Vous n’aurez bien sûr jamais la certitude que tout ce qui est écrit sur un profil de fille est vrai, mais cela vous permet d’avoir une très bonne idée de qui vous avez affaire. Tout comme dans un bar, vous pouvez tomber sur une fille et vous rendre compte qu’elle vient de rencontrer quelqu’un. Vous n’allez donc pas lui envoyer un mail deux jours après. Vous attendrez plutôt un mois avant de lui écrire. Peut être qu’elle était avec quelqu’un mais il est fort possible qu’elle soit actuellement libre de nouveau. Donc, ne laissez jamais tomber définitivement une fille, juste parce qu’elle vient de se faire choper par un autre mec. Gardez-la en repérage et repartez à l’assaut dès les premiers signes qu’elle est disponible de nouveau.

Pas de harcèlement sur les vrais sites libertins

Pour réussir dans la drague en ligne et sur les vrais sites libertins, il ne faut jamais prendre les choses de manière personnelle. Cela veut tout simplement dire que comme dans la vraie vie, vous allez rencontrer des femmes qui ne manifesteront pas d’intérêt à faire connaissance avec vous. Elles vont répondre de manière négative à vos mails et la plupart ne vous répondront même pas. Beaucoup de filles reçoivent des dizaines voire des centaines de messages par jour. La plupart sont envoyés par des mecs pervers et complètement déjantés, qui ne respectent ni les règles de la séduction en ligne, ni les femmes elles-mêmes. Les filles doivent donc faire le tri dans cette masse énorme de messages, pour trouver des mecs intéressants avec qui se connecter. Votre message peut très bien être noyé dans cette importante masse, même si vous avez fait tout ce qu’il faut pour rédiger un message personnalisé et qui est plein d’humour et d’inspiration créatrice. N’en faites pas une affaire de vie ou de mort, ne répondez pas par des messages injurieux ou insultants. Restez zen et dites vous toujours que le rejet fait partie de la séduction, en ligne ou dans la vraie vie. Cela vous arrivera donc, même si vous pouvez limiter leur fréquence en apprenant les meilleures techniques de séduction pour améliorer votre pourcentage de réussite. Vous devez savoir comment insister sans franchir les limites de l’harcèlement ! Ces limites sont assez confuses et vous devez trouver le bon équilibre entre insistance et harcèlement. Si une femme ne répond pas à votre premier message, envoyez un deuxième. En cas de non réponse, vous n’avez pas besoin de polluer sa boîte de réception à raison d’un message, voire de plusieurs par jour. Si la fille vous attire vraiment, patientez encore pendant une vingtaine de jours ou un mois avant de la relancer. Si, cette fois encore, vous n’obtenez pas de réponse, vous seriez bien inspirés de laisser tomber et de tenter votre chance avec d’autres filles des sites de rencontre. Vous n’allez pas aborder une fille une dizaine de fois dans un bar, vous le ferez au maximum deux fois avant de laisser tomber. C’est la même attitude que vous devez avoir lorsque vous séduisez en ligne.

Choisissez les profils actifs des vrais sites libertins

En essayant de séduire, vous pouvez souvent tomber sur des profils inactifs dans les vrais sites libertins. Avant de chercher à séduire une fille, vous devez d’abord vérifiez si elle est active ou pas. Vous saurez qu’elle est active si elle s’est connectée dans les 48 heures précédentes. Au pire, elle devra s’être connectée dans les 7 derniers jours. Draguez uniquement les filles qui ont été en ligne dans les dernières 24 heurs. C’est ainsi que vous identifierez les filles qui cherchent sérieusement des rencontres avec des mecs comme vous. Vous ne voulez pas d’une fille qui se connecte tous les 15 jours, car il vous faudra alors des mois pour la séduire. Votre choix se portera donc sur les filles qui se connectent tous les jours. Une fois connectés, ne vous précipitez pas de lui parler de sexe. Aucune femme ne vous considérera comme un amant potentiel si tout ce dont vous pouvez parler, c’est de baise. Bien sûr, elle cherche de la baise, mais elle doit d’abord trouver votre personnalité agréable. C’est ce qui va connecter ses émotions avec les vôtres et vous offrir l’opportunité de la baiser. Ne commencez pas de parler de sexe avant d’être familier avec une fille. Ce sera alors le moment de faire passer votre relation au niveau suivant. Pour être certain de choper les filles en ligne, vous devez connaitre toutes les règles importantes de la drague en ligne. Vous devez savoir comment créer un profil qui attire les jolies salopes, comment rédiger un titre qui vous met au dessus de la masse des autres membres du site. Vous devez également créer un contenu de qualité, choisir vos photos les plus illustratives de votre personnalité, donner le bon tempo à votre séduction, etc. C’est la connaissance pointue de toutes ces règles qui va faire la différence entre les mecs qui baisent tous les jours des filles rencontrées sur internet et les autres. De quel groupe allez-vous faire partie maintenant ?