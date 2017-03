Combattre la jalousie dans un couple

La jalousie est un problème très commun

Il n’est pas facile de gérer un partenaire jaloux. La jalousie, appelée plus scientifiquement syndrome d’Othello, du nom du héros de Shakespeare, est la croyance erronée que son partenaire entretient des relations avec une autre personne. Ce problème très commun, est lié au sentiment d’insécurité qu’un des partenaires développe dans la relation. Dans tous les cas de figure, la jalousie n’est pas une chose facile à gérer, autant par la personne jalouse que pour son partenaire qui est l’objet de cette jalousie. En effet, ce sentiment, s’il est exacerbé, peut entrainer d’intenses souffrances émotionnelles, et aboutir quelquefois à des violences verbales ou physiques. Heureusement, les cas où la jalousie aboutit de la violence sont relativement rares, mais il est impératif que le couple puisse faire face dans cette situation. Pour gérer la jalousie d’un partenaire, certaines mesures peuvent aider. Tout d’abord, il faut éviter de vouloir ridiculiser la personne qui est jalouse. Ce dont elle a besoin dans ces moments, c’est de l’assurance, de la confiance, face à ce qu’elle considère comme une situation d’inconfort et d’insécurité. Pour éviter qu’elle ne se mette plus en colère, pour éviter l’escalade verbale, il faut montrer que l’on prend en compte les préoccupations de la personne jalouse. Une solution très efficace quand ses doutes se font plus pressants est de rester calme, de lui offrir votre écoute attentive et votre assurance. N’hésitez pas à rappeler votre engagement définitif dans votre relation, parce que c’est le genre de questions que se pose la personne jalouse : tenez-vous toujours à la relation ? N’êtes-vous pas en train d’essayer de refaire votre vie sans la tenir au courant ? C’est un aspect très important pour bien gérer les crises de jalousie : l’avenir de votre relation ! Donc, il vous faudra trouver les mots pour garantir à la personne en face de vous que vous tenez absolument à cette relation. C’est un engagement qu’il faut répéter encore et encore, d’autant plus qu’il permet de faire baisser la tension et d’apaiser la situation.

Accepter de s’expliquer à deux

Une fois que votre partenaire est tranquillisée, plus en mesure de recevoir vos explications détaillées, il est ensuite recommandé de faire un point de situation de votre relation. Par exemple, vous pouvez lui demander d’expliquer ce qui lui fait croire que vous lui êtes infidèles. Quels sont vos habitudes qui lui causent des suspicions ? Quels incidents particuliers l’ont amené à développer cette jalousie ? Une fois que la partenaire aura exposé ces faits, analysez ces éléments en toute lucidité. Avez-vous tendance à regarder d’autres personnes lorsque vous êtes ensemble dans la rue ? Arrive t-il que vous oubliez de lui prêter attention en public, et ce au bénéfice d’autres personnes ? N’avez-vous pas grandement changé de comportement dans votre vie quotidienne ? Avez-vous cessé de l’apprécier plus que vous ne faisiez avant ? Lui faites-vous toujours des compliments, des faveurs spéciales ? Il faut prendre le temps de bien réfléchir à votre vie de couple actuelle. En effet, la plupart du temps, la routine installe ces petits changements, qui passent inaperçus pour vous, mais que le partenaire jaloux recense comme autant de preuves de votre désengagement dans la relation. Il devient donc évident que des crises de jalousie naissent souvent de simples malentendus, de petites incompréhensions, de déficit d’échanges et de communication dans votre vie de couple. Ces incidents ne révèlent aucunement de l’infidélité, mais tant que votre partenaire n’arrive pas à leur trouver une explication logique, ils vont déboucher sur de l’insécurité, de la suspicion et la jalousie va miner votre relation. Il faut donc explorer totalement les soubassements de cette jalousie, pour pouvoir y apporter la meilleure réponse. Trouvez les moyens de prouver à votre partenaire jalouse que vous êtes et resterez dignes de sa confiance, que vous tiendrez vos promesses. Pour cela, soyez totalement honnêtes par rapport à vos activités à l’extérieur, et surtout dans les endroits qui sont à la source de ces suspicions. Allez-vous souvent passer quelques moments avec d’autres personnes ? Essayez alors de lui faire comprendre, de la manière la plus détaillée et la plus précise, ce que vous y faites, avec qui et comment. Rappelez-vous toujours que le sentiment d’insécurité de votre partenaire est votre pire ennemi.

Développer des centres d’intérêt distincts

Mais la gestion de la jalousie dans un couple ne doit pas seulement se limiter à vous : vous devez aussi demander à la personne jalouse de se débarrasser de ses fausses illusions. C’est évidement plus facile à dire qu’à réaliser, mais c’est un travail personnel qui doit être mené. Apprenez-lui à cesser de voir du mal dans les situations qui lui font peur pour l’avenir de votre relation. Dans cette optique, aucun témoignage de votre affection ne sera de trop. Tout le monde aime s’entendre dire quel charme nous avons, comment notre partenaire nous aime et nous apprécie. Si la jalousie envahit un couple, les témoignages d’affection doivent garder un caractère quotidien. Si vous en aviez un peu perdu l’habitude, c’est le moment de redonner une nouvelle vigueur à votre relation. Faites comprendre à votre partenaire que vous la trouvez toujours aussi sexy. Si vous êtes jaloux, vous devez améliorer votre confiance en vous-même. Essayez de le faire indépendamment de votre partenaire. Un bon conseil serait de faire quelque chose que vous aimez et qui vous fait vous sentir bien dans votre peau. Cela peut être n’importe quoi : du sport, de la danse, de la poterie, etc. Pour augmenter votre confiance, vous pouvez aussi travailler vos points forts. Faites une liste de toutes vos qualités et de vos réalisations : quand vous aurez des moments d’insécurité, cela vous rappellera pourquoi votre partenaire vous aime. Si vous avez du mal à le faire par vous-même, vous pouvez aussi demander à votre partenaire de contribuer à identifier ces points. De même, prenez en compte ce que pensent les autres personnes. Dans votre propre entendement, vous pouvez être en mesure de trouver des explications rationnelles à vos explosions de jalousie, mais essayez de considérer comment les autres personnes, extérieures à la situation, vont juger vos actes. Prendre en compte leurs réactions avant de réagir pourra vous aider à rester calme et à garder le contrôle de vos nerfs. Assumez la responsabilité de votre jalousie. Si votre jalousie provient de vos propres peurs plutôt que des actes de votre partenaire, essayez de reconnaître et d’accepter cela. Cela pourra vous aider à surmonter vos émotions négatives. Essayez de ne pas être jaloux si votre partenaire décide de passer une soirée avec des amis plutôt qu’avec vous. Dans ce cas, organisez vous aussi votre soirée et créez ainsi un équilibre sain. Si vous voulez organiser toute votre vie sociale autour de votre partenaire, vous serez jalouse à chaque fois qu’il veut faire quelque chose de son côté. Il vous faut arriver à un changement d’attitude, qui vous fera reconnaître que les couples sains ont quelquefois des centres d’intérêts distincts.