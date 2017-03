Les règles pour envoyer une femme au septième ciel

Respectez votre femme pour la faire jouir

Au fur et à mesure que les femmes vieillissent, elles commencent à se soucier beaucoup plus de la façon dont elles doivent plaire à leur homme et comment les rendre heureux. Il ne s’agit pas seulement de sexe. En fait, une femme sur 3 a du mal à atteindre l’orgasme pendant les rapports sexuels et prés de 80% des femmes ont du mal à obtenir les gros orgasmes des rapports sexuels. Donc, si vous ne prenez pas le temps de faire d’autres choses, il est fort possible que vous, les hommes, soyez les seuls à obtenir une gratification durant le sexe. Bien sûr, le coup rapide et occasionnel est amusant, surtout s’il est spontané, mais avouons-le, tout le monde aime le sexe qui apporte de la satisfaction sur tous les aspects. Pour les femmes, le sexe est plus une affaire de partage, puis une affaire d’aider leur partenaire à prendre leur pied. Il est aussi évident qu’il y a beaucoup de mecs qui souhaitent prendre soin de leur compagne, sexuellement parlant et cette volonté importante est le plus grand challenge pour eux. Si vous êtes intéressé à lui procurer des orgasmes étincelants et du plaisir, vous trouverez ci-dessous des conseils très pertinents. Une mise au point pour commencer : arrêtez de chasser votre copine autour de la maison, comme un ado avec sa première érection. Si c’est tout ce que vous voulez, c’est un coup vite fait, mieux vaut prendre un peu de lubrifiant et vous astiquer tout seul. Pour les femmes, il n’y a rien de plus agaçant que d’avoir votre homme qui parle de sexe à toute heure de la journée. Et qui, au lieu de vous étreindre d’une manière tendre et aimante, vous pince le cul, l’entrejambe ou les seins. Soyez sérieux avec votre copine et traitez-la comme une dame. Bien sûr, vous pouvez lui faire ces petites choses de temps en temps, mais il y a une limite au-delà de laquelle tout cela devient vite ennuyant.

Discutez de ses désirs et de ses envies

D’ailleurs, si vous demandez à une femme ce qu’elle veut au lit, vous allez plus probablement obtenir des réponses sur ce que son homme fait mal, avec des déclarations du genre « je souhaite ». « Je souhaite que mon homme m’embrasse plus souvent, je souhaite que mon homme dure un peu plus avant d’éjaculer, je souhaite que mon homme … etc. ». Chaque femme parle de sa vie sexuelle avec d’autres amies, alors, il est évident qu’elle en sait plus sur vous que vous ne le savez, notamment sur vos performances sexuelles. C’est pourquoi il ne faut pas hésiter à parler de sexe dans votre relation : l’objectif principal ici est d’arriver à baiser plus souvent avec votre copine, alors, discutez avec elle. En matière de sexe, l’homme doit être un explorateur pour mieux satisfaire sa femme au lit. Explorer signifie de prendre le temps d’explorer le corps de votre dame. Faites-lui sentir qu’elle est belle et que vous adorez partager ces moments avec elle. En levant ses incertitudes de tout genre, vous aurez une meilleure vie sexuelle. L’exploration est d’autant plus importante si votre conjointe a des problèmes avec son corps : faites-la se sentir belle et dites-le lui aussi. Se sentir sexy est comme la cerise sur le gâteau : embrasser son cou, sa bouche, ses cuisses, le bas de son dos, va sûrement faire qu’elle se sente sensuelle. En outre, il est bien d’avoir votre homme qui prend son temps, avant le grand feu d’artifices.

Faites-lui la totale lorsque vous baisez

Cette exploration doit inclure le sexe oral, c’est-à-dire un bon vieux cunnilingus. Presque toutes les femmes reconnaissent qu’une partie de baise sans sexe oral n’en est pas vraiment une. Utilisez votre bouche de la même façon que lorsque vous embrassez les lèvres de votre copine sur son visage. De plus, il est important, une fois que vous êtes en bas, d’essayer différentes techniques, différents angles, différents rythmes. Utilisez vos mains et vos doigts et regardez votre amie se tortiller comme une pute en chaleur. Les vocalisations tiennent aussi un rôle important pour faire jouir une femme au lit. Mais attention à ne pas faire des bruits stupides, tout juste pour faire des bruits stupides. Si c’est bon, exprimez-le. Cela ne signifie pas que durant tout le temps que dure la baise, vous devriez être en train de crier toutes sortes de conneries. D’ailleurs, les femmes sont expertes dans l’art de dire quand quelqu’un simule, ne sont –elles pas elles mêmes de grandes adeptes de la simulation vocale et physique ? Vous devez aussi savoir que baiser est rarement une course de vitesse. Prenez votre temps, car, le sexe est l’une des choses les plus exquises sur terre, donc pourquoi vouloir se précipiter ? Le sexe ne doit pas être long d’une heure à tous les coups, mais il devrait être assez long pour permettre aux deux partenaires d’arriver à la satisfaction totale. C’est un ensemble cohérent qui doit se dérouler sans heurt, du début à la fin, préliminaires et tout compris. Il est évident que si vous vous souciez vraiment de plaire à votre femme, alors, vous allez prendre le temps de vous assurer que vous lui faites atteindre le point culminant. Amusez-vous!

Pas de stress et les orgasmes seront au rendez-vous

Maintenant que vous avez mis quelques détails mineurs de côté, que tout le monde se sent sexy, que votre dame et vous ne pouvez plus attendre de la fourrer, grâce notamment à tous les préliminaires impressionnants que vous avez fait, c’est le moment d’avoir du plaisir. Pour en profiter le maximum, imaginez que chaque rencontre sexuelle que vous avez avec elle sera le dernier que vous aurez jamais dans votre vie. Le sexe peut être beaucoup de choses, mais la seule chose dont vous ne voulez pas, c’est qu’il soit ennuyeux. Pourquoi ne pas essayer quelques nouveaux gadgets et quelques nouvelles positions, pour sortir de votre routine. Si vous continuez à faire les mêmes choses, encore et encore et encore, il est normal que le sexe avec vous devienne ennuyeux, s’il ne l’est pas déjà. Pas la peine de faire des combinaisons compliquées : il suffit de se laisser aller au feeling, les positions vont arriver tout naturellement. Le moyen de tirer le meilleur de vos séances de baise est de ne pas se prendre trop au sérieux. Plus vous vous mettrez de la pression, moins vous aurez des moments magiques. Décontracté et ouvert : c’est aussi qu’on profite le mieux des moments de baise. Cela doit se faire naturellement, ce n’est pas un travail, mais une belle chose à partager.