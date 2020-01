Arnaques sur les sites de sexe : nous avons trouvé la parade !

Sur les sites de sexe, les arnaqueurs font légion. Ils s’appuient sur votre envie de pimenter votre vie intime afin de vous extorquer le plus d’argent que possible. Nous allons vous dire comment ils fonctionnent : ils créent des profils en se servant de faux noms, de fausses photos, d’une fausse identité et de faux loisirs. Ils espèrent ainsi susciter votre intérêt, ce qui finit d’ailleurs toujours par arriver. Les arnaques sur les sites de sexe n’ont de but que de vous amener à leur donner de l’argent. Pour cela, ils useront de toutes les stratégies possibles. Il y en a même qui vous enregistrent durant votre show sexy par webcam pour ensuite vous faire chanter.

D’où proviennent les informations insérées sur les faux profils ?

Le plus souvent, vous allez tomber sur un profil d’apparence banale et vous n’allez pas vous douter de quelque chose. En effet, la photo montrera une personne plutôt banale et appréciable. Le vécu n’aura rien de fameux. Bref, vous vous direz que c’est une personne tout à fait normale qui cherche juste à se faire une rencontre sexe. Ce que vous devez savoir, c’est que toutes ces photos ont été empruntées. On veut vous dire par là que les images (et même les noms) utilisées par les escrocs appartiennent à de véritables personnes. Ces derniers ne savent même pas que quelque part dans le monde, une personne se sert de leur identité pour des missions d’arnaques sur les sites de sexe.

Alors si vous découvrez l’escroquerie, ne pensez pas que le fait de vous servir du nom qui vous a été refilé et de la photo permettra d’obtenir justice. Vous ne réussirez qu’à faire identifier une victime supplémentaire. N’importe qui peut se retrouver dans cette situation, même vous. Grâce aux réseaux sociaux, il est aujourd’hui facile de récupérer des photos d’autrui, d’être informé sur sa vie et de s’en servir à des fins délictuelles. D’ailleurs, les gens peuvent se montrer très dangereux quelquefois.

Nos conseils pour se méfier des arnaqueurs

Nous vous le disions tantôt, les arnaques sur les sites de sexe sont nombreuses et il est très difficile de les identifier à temps. Ces gens se servent de très belles photos, ils savent comment attirer les internautes. Ils utilisent également des noms complets, des emails et fournissent toutes les informations possibles pour ne pas paraître suspects. Cependant, il y a toujours une faille dans leurs méthodes. Si vous êtes bien attentif, vous pourrez vous en apercevoir. Généralement, ils s’expriment mal en français et font beaucoup de fautes. Ceci s’explique par le fait que la majeure partie des escrocs proviennent de l’Afrique, en particulier du Nigéria. Il y a aussi des escortes dans cette foulée. Vous verrez aussi que leurs propos manquent très souvent de cohérence.

Avant de vous inscrire sur une plateforme de sexe, nous vous invitons à bien vous renseigner sur le site. Déjà, si un site de sexe est fiable et sérieux, il est très rare que vous tombiez sur de faux profils d’annonces sexuelles. C’est donc sur cet élément que vous devrez concentrer vos efforts. Ensuite, soyez vigilant. Les discussions qui virent rapidement sur l’argent (peu importe le prétexte évoqué) devraient vous mettre la puce à l’oreille. N’oubliez pas que vous pouvez tomber sur un bon site, mais avoir la malchance d’échanger avec un arnaqueur. Les sites ne maitrisent pas toujours l’identité de tous les inscrits, et cette situation est surtout fréquente sur les sites qui sont très populaires. Il y a des centaines de nouveaux utilisateurs tous les jours. L’équipe ne peut pas toujours veiller à leur authenticité.

Les arnaques par webcam : de plus en plus répandues

Voilà également un phénomène qui se fait de plus en plus fréquent et qui présente pourtant des conséquences beaucoup plus sérieuses. En effet, le chantage par webcam pourrait détruire littéralement la vie de certains internautes. C’est l’une des pires méthodes d’arnaques sur les sites de sexe. Là aussi nous avons découvert comment ils fonctionnaient.

Le « brouteur » commence par créer un profil de rencontre, toujours avec une photo volée. Il vous envoie un message en se servant d’expressions très courantes. Il enchaîne ensuite avec des compliments et se met à vous envoyer fréquemment des messages. Il peut vous parler de sa (fausse) vie privée, de son (faux) métier, de sa (fausse) famille, et pourrait même se mettre à vous parler de ses problèmes, tout simplement pour vous mettre à l’aise et vous amener à lui faire confiance. Si vous tombez dans le panneau, vous risquez de le regretter. À la minute même où vous commencerez à vous dévoiler, surtout physiquement, il va se mettre à vous enregistrer et à récupérer discrètement les informations que vous lui refilez. Un beau jour, il commencera à vous harceler, à vous demander de l’argent et à vous menacer de tout divulguer, soit à votre entourage, ou même sur le NET.