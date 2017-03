Comment juger s’il faut reprendre son ex-copine infidèle ?

Brève aventure ou relation suivie ?

Faut-il oui ou non se remettre avec une copine infidèle ? La réponse à cette question implique de prendre en compte toutes les raisons qui auraient poussé une femme à tromper son mec. En effet, découvrir l’infidélité de sa copine peut être une chose très dure à vivre. Cela entraine généralement une remise en cause de soi-même et de sa valeur. Arriver à gérer les sentiments de douleur, de colère et de trahison est difficile, parfois impossible. Dés lors, comment peut-on déterminer si rester ensemble ou se remettre avec sa copine est une bonne idée? On peut considérer plusieurs facteurs dans cette situation et de nombreux éléments entrent en ligne lorsqu’il faut faire ce genre de choix. Tout d’abord, en quoi a consisté l’infidélité de votre copine? Cette analyse est importante pour décider de la conduite à tenir. S’il s’agit d’une infidélité d’une nuit, après une soirée trop arrosée ou dans un moment de solitude, cela peut évidemment être considéré comme une erreur : dans ces circonstances, l’infidélité est peut être pardonnable. L’engagement aura simplement été physique et de courte durée, vraisemblablement spontané et irréfléchi. S’il s’agit d’une histoire d’amour de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, alors, cela est plus grave, parce que son cœur aura été impliqué, ce qui fait une énorme différence. En effet, si son cœur peut s’engager avec un autre homme en même temps qu’elle était avec vous, il est fort possible que cela puisse se reproduire. Un autre élément qui rend difficile le pardon est la masse et la quantité de mensonges qu’elle aura mis en œuvre pour garder secrète cette longue affaire. Il est évident qu’une infidélité de longue date est rendue possible par une accumulation continue de manipulations et de mensonges. Est-il possible que vous puissiez retrouver une relation de confiance, après une infidélité qui a impliqué un tel niveau de profondeur dans la tromperie et le mensonge? Aurez-vous la confiance nécessaire pour repartir sur de bonnes bases et avoir une relation positive?

Il faut se poser les bonnes questions

Dans la réalité, il apparait que beaucoup d’hommes ne peuvent pas faire confiance à une femme qui les a sexuellement trahis. Leur hostilité finit par se transformer par une attitude de rigueur et de contrôle qui ne favorise plus l’épanouissement du couple. Souvent, il en découle une relation faite de violence psychologique, dans laquelle l’homme est au commande et la femme se morfond dans le remords permanent. S’il faut en arriver à cette extrémité, il est sans doute préférable de laisser tomber cette copine plutôt que de s’engager dans une relation malsaine et hostile. D’autres hommes peuvent accepter une brève aventure alors qu’ils n’acceptent pas une relation qui a duré. Si vous êtes le genre d’homme qui considère qu’une aventure d’un soir est pire qu’une relation suivie, alors, il est évident que se remettre avec une copine qui vous a trompé de cette façon ne marchera jamais. Vous aurez perdu votre respect envers elle et cela aura forcément une incidence négative sur votre relation future. Si vous n’arrivez pas à pardonner, se remettre sexuellement avec une femme qui vous a trompé serait une belle erreur. Votre moralité ne vous permettra pas de lui pardonner cette infidélité, or, sans pardon, aller de l’avant devient tout simplement impossible.

Ne pas tomber dans la faiblesse

Dans certaines situations, il vaut mieux pour vous ne pas envisager de vous remettre avec votre copine infidèle. C’est le cas si, par exemple, votre petite amie vous trompe avec un ami commun. Cela signifie qu’elle n’éprouve pas de honte, de remords et qu’elle est susceptible de le faire avec presque n’importe qui. Si vous décidez de vous remettre avec elle, vous allez passer pour quelqu’un de désespéré et les gens pourraient émettre des doutes sur votre capacité mentale à discerner les choses. Votre ami devra aussi en payer les conséquences et doit être traité en conséquence de ses actes. Dans le cas où votre petite amie vous a trompé avec un membre de la famille, alors elle n’a pas de morale du tout : vous pouvez vous attendre à toutes les formes d’infidélité, car, tout type de trahison est possible avec ce type de femme. De plus, si une femme est tombée enceinte suite à une infidélité, il peut être risqué de vouloir se remettre ensemble avec elle. En effet, cette situation est une preuve positive de comportement sexuel à haut risque, qui peut conduire à la propagation de maladies sexuellement transmissibles. Aucun homme ne doit accepter de rester avec une copine qui mène un tel mode de vie à risque, car cette femme est prête à se mettre en danger, elle et ses différents partenaires. Si également une femme a été impliquée dans une affaire de lesbianisme, mais continue à nier sa véritable orientation sexuelle, il vaut mieux attendre avant de se remettre ensemble. La raison à cette attitude est d’éviter qu’elle vous entraine dans sa confusion. Il est fort possible qu’elle soit dans le déni de son orientation sexuelle, y compris son attirance homosexuelle. Pour compenser ce déni, elle peut très bien coucher avec vous comme avec n’importe quel autre homme, dans le cadre de son refus d’accepter sa vraie orientation sexuelle. Ce qui risque d’arriver, c’est qu’elle va finalement finir par reconnaître sa bisexualité ou son lesbianisme et vous laisser tomber. Vous courez le risque d’être blessé à cause de sa confusion. Épargnez-vous des soucis futurs en mettant un terme à votre relation. Les raisons pour lesquelles une copine ou une femme vous ont trompé sont importantes pour déterminer s’il faut la reprendre avec vous ou non. Si elle a vous a trompé pour avoir de la compagnie, cherchez les conseils d’un spécialiste du couple peut résoudre les problèmes entre vous deux. Si elle a cherché uniquement du sexe, alors la thérapie sexuelle peut être une option intéressante à explorer. En cas de problème physique, il faut alors consulter votre médecin et savoir qu’il existe des médicaments à prescrire pour améliorer la libido et la performance sexuelle pour un homme.